Организатор выкупа активов пообещал «не сталкивать лбами» нерезидентов

«Инвестиционная палата» не будет открыто публиковать ценовые предложения иностранцев, желающих выкупить заблокированные ценные бумаги у россиян, сообщил глава компании. Общедоступной будет только информация о стартовой цене лотов

Алексей Седушкин (Фото: «Инвестиционная палата»)

Выступающая организатором обмена активами «Инвестиционная палата» не будет раскрывать ценовые предложения иностранцев, желающих поучаствовать в торгах, сообщил глава компании Алексей Седушкин в интервью основателю сообщества трейдеров и инвесторов «Смартлаб» Тимофею Мартынову.

Аукцион по продаже иностранных бумаг россиян нерезидентам будет закрытым, уточнил Седушкин. Потенциальным участникам-иностранцам сразу при подаче заявки будет предложено сделать ставку (то есть сообщить, за сколько они хотят купить лот). «Дальше мы собираем лучшие заявки, чтобы продать все лоты», — описал механизм Седушкин. Публиковать в открытом доступе (в том числе для участвующих иностранцев) ценовые предложения нерезидентов организатор не будет, подчеркнул он.

«Конкурировать они могут у себя там, собраться где-нибудь рядом с Уолл-стрит и где-то там поторговаться. Мы их лбами не сталкиваем, у нас полностью закрытое ценообразование», — отметил Седушкин.

При этом состав лотов, которые будут сформированы из ценных бумаг россиян, и их начальная стоимость будут открыты для всех участников торгов, уточнил Седушкин. Ее определят по рыночным котировкам активов на закрытие торгов 22 марта 2024 года, данные возьмут с бирж первичного листинга бумаг.

Купить активы ниже начальной стоимости лота иностранцы не смогут, возможность продажи по цене выше рыночной предусмотрена, напомнил глава «Инвестиционной палаты». Во втором случае все, что иностранцы заплатят сверху, также будет распределено между российскими частными инвесторами, участвующими в обмене, пропорционально поданным заявкам, добавил Седушкин. Кроме непосредственно цены активов покупатели-иностранцы также заплатят организатору небольшую комиссию за проведение сделок, уточнил он. Для российских инвесторов вся процедура будет бесплатной.

По словам Седушкина, иностранцы уже проявляют интерес к обмену. «Мы видим спрос, мы общаемся уже с потенциальными покупателями, хотя у нас еще не началась активная фаза сбора оферт. Но уже многие потенциальные покупатели пришли с какими-то уточняющими вопросами, некоторые уже озвучили потенциальные объемы, которые готовы выкупать», — рассказал глава «Инвестиционной палаты».

Но иностранным покупателям еще предстоит пройти процедуру комплаенса и получить согласование у своих регуляторов, отметил он. «Потенциально может получиться так, что никто не получит лигал (одобрение. — РБК) у себя. Возможно так, что какие-то ограничения придут от регуляторов, такие массовые ограничения. Давайте честно, самый страшный сценарий — Европа может просто в лоб сказать, что мы запрещаем европейским профучастникам участвовать в этой процедуре», — допустил он. Самым существенным негативом для российского участника обмена в этом случае будет возврат ему заблокированных активов, никаких личных данных инвесторов никому раскрыто не будет, сказал Седушкин.

Президент Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированными активами с иностранцами в ноябре 2023 года. В документе сказано, что в рамках обмена иностранцы смогут купить у российских частных инвесторов иностранные ценные бумаги за деньги со счетов типа С. Предъявить к выкупу можно иностранные ценные бумаги и паи фондов (полный список — здесь) на общую сумму не более 100 тыс. руб. на одного инвестора. В марте 2024 года Минфин объявил, что организатором обмена активами с нерезидентами будет брокер «Инвестиционная палата». Согласно сценарию, представленному компанией, обмен продет в четыре этапа — с марта по июль 2024 года. Непосредственно сделки по выкупу запланированы на начало — середину июля. Они пройдут во внебиржевой инфраструктуре. 29 июля «Инвестиционная палата» планирует перечислить все полученные от иностранцев деньги за активы брокерам, которые затем распределят их между частными инвесторами.