Nord Stream ответила на заявления страховщиков по вмятине на трубопроводе

Оператор «Северного потока» не согласен с заявлением страховщиков о причине появления вмятины на одной из ниток трубопровода. Nord Stream AG сообщила в суде, что компаниям предстоит доказать связь взрыва с деформацией

Исследовательская станция в Швеции обнаружила повышенный уровень метана в воздухе после взрыва на газопроводе Nord Stream в Балтийском море, 2022 год (Фото: Johan Nilsson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», не согласилась с заявлением Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о том, что обнаруженная на одной из ниток вмятина в трубе, вероятно, возникла в результате подрывов в сентябре 2022 года. Это следует из направленного в Высокий суд Лондона ответа компании на позицию защиты, представляющей страховщиков (РБК ознакомился с судебным документом).

Оператор сообщал, что вмятина могла возникнуть в промежутке с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года в результате какого-то внешнего воздействия. Однако Lloyd’s и Arch указывали, что повреждение появилось во время взрывов, о чем свидетельствует его местоположение и обломки неопознанных предметов рядом. Кроме того, они подчеркивали, что необходимо установить более точное время, когда могла появиться вмятина, так как с 1 ноября 2021 года изменились данные и участие страховщиков в полисах. По этой причине невозможно четко определить ответственных за возмещение, считают они.

В Nord Stream AG согласны, что вблизи вмятины при первичном освидетельствовании был обнаружен объект «цилиндрической формы» и объект «крючкообразной формы». Но общее утверждение о взрывах как причине появления повреждения компания не принимает и заявляет, что «от ответчиков требуется строгое доказательство этого». Оператор также отмечает, что у полисов единый период страхования — с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2023 года — и период возникновения вмятины «конкретизирован в достаточной степени».

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream AG.

Что такое «Северный поток» «Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу, проложенный по дну Балтийского моря с выходом в Германии и начавший работу в 2011 году. Долгое время магистраль была одним из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок, ее проектная мощность по двум ниткам составляла 55 млрд куб. м в год. Оператором трубопроводной системы стала компания Nord Stream AG. Ее основным владельцем является «Газпром» (51%), также доли в компании есть у немецких Wintershall и E.On (по 15,5%), французской Engie и голландской Gasunie (по 9%). «Северный поток» был выведен из строя в результате подрыва в конце сентября 2022 года. Тогда же пострадал проходящий по схожему маршруту трубопровод «Северный поток-2». Его единственным владельцем является «Газпром», но строительство кредитовалось европейскими нефтегазовыми компаниями.

О каком иске идет речь

Оператор «Северного потока», подорванного в сентябре 2022 года, подал иск к Lloyd's и Arch в феврале 2024 года, а в сентябре обновил свои требования. В иске оператор зафиксировал повреждения обеих ниток от взрывов, а также вмятину на второй нитке газопровода. Предварительно восстановление «Северного потока», включая работу по удалению воды из труб, их стабилизацию, ремонт и восполнение утраченных запасов газа, стоит «как минимум €1,2 млрд», оценили в Nord Stream AG. Оператор считает, что по условиям страховых полисов он имеет право компенсировать €380 млн за ущерб от взрывов на обеих нитках вне зависимости от того, считать ли каждый взрыв отдельным происшествием или единым событием. Еще €190 млн положены компании за возникновение вмятины в результате отдельного страхового события; €3,76 млн Nord Stream AG требует на возмещение стоимости первичного освидетельствования ущерба, проведенного Svarog LLP. Таким образом, с февраля запрашиваемая оператором сумма выросла с €404 млн до €574 млн.

Lloyd's и Arch, которые в разбирательстве выступают ответчиками от имени нескольких страховщиков, отказывают Nord Stream AG в выплате компенсации. Свою позицию они аргументируют тем, что газопровод пострадал в результате военных действий, связанных с конфликтом между Россией и Украиной, а такие риски не включены в страховые полисы. Кроме того, компании не согласны с объемом страхового лимита, заявляемого оператором «Северного потока». Они утверждают, что как в первичных (несут первые убытки), так и в эксцедентных (покрывают убытки после исчерпания основного лимита) полисах установлен лимит в размере €100 млн за каждое страховое событие на обе нитки и до €200 млн совокупно в год на каждую отдельно. Таким образом, максимальный размер выплат по одному страховому событию может составлять не более €200 млн, а прорывы и вмятина возникли в результате одного события — взрывов.

Nord Stream AG разъясняла, что лимиты на покрытие как по первичным, так и эксцедентным полисам составляют €100 млн за страховое событие, но на каждую нитку, и до €200 млн в совокупности в год на обе нитки. Оператор «Северного потока» заявлял, что два взрыва являются отдельными страховыми событиями, а появление вмятины — еще одним, третьим. Компания также настаивает, что страховые полисы все же предусматривают риски повреждения газопровода даже в случае военных действий.

Учитывая, что спор Nord Stream AG и страховщиков происходит в плоскости британского и европейского права и что он имеет значительную политическую окраску, какими бы сильными ни были аргументы оператора, они могут столкнуться с определенным давлением западных интересов, считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Более того, не до конца понятно, как суд будет дальше трактовать причину взрывов, которая сейчас страховщиками связывается с военными действиями, добавляет он. «Суд, вероятно, будет привязывать окончательное решение к факту завершения официального расследования подрывов, а значит, разбирательство может еще очень долго затягиваться», — предполагает Горбунов.

Пока слабые места в аргументации есть как у Nord Stream AG, так и у страховых компаний, рассуждает эксперт. При этом, если будет доказано, что «Северный поток» был поврежден в результате военных действий, «открывается широкий простор для судебного диалога»: возникает вопрос, как именно действия, «происходящие за много километров от местонахождения «Северного потока», могли повлиять на его разрушение».

Обычно подобные дела рассматриваться 2–3 года, говорит источник РБК на страховом рынке. Однако позиция Nord Stream AG по вмятине может затянуть процесс, поскольку потребуется дополнительная экспертиза, и привести к его удорожанию. «Даже дождавшись благоприятного сезона, можно сделать пару неудачных погружений и исчерпать ресурсы экспедиции без четкого результата», — говорит собеседник. Тем не менее, в обычной ситуации увеличение срока за счет морской экспертизы было бы сомнительным, но, если ориентироваться на прогноз улучшения геополитической ситуации, апелляция к «строгим доказательствам» становится более привлекательной, заключает источник.