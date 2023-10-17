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«Лента» купила сеть «магазинов у дома» «Монетка»

«Лента» купила одну из крупнейших сетей «магазинов у дома» в России «Монетка»
«Лента» купила сеть «магазинов у дома» «Монетка», под управлением которой находятся 2,1 тыс. магазинов, а также пять распределительных центров и свыше 560 грузовых автомобилей. Магазины продолжат работать под прежним брендом
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сеть гипермаркетов «Лента» приобрела розничную сети «магазинов у дома» «Монетка», под управлением которой в настоящее время находится 2120 магазинов (входит в десятку крупнейших розничных сетей в России), сообщили РБК в пресс-службе компании.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составила 606 тыс. кв. м, она на 100% находится в аренде. Большинство магазинов «Монетка» расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь одного — 290 кв. м, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого в периметр сделки вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м (67% площадей находится в собственности) и свыше 560 грузовых автомобилей.

Выручка «Монетки» за 2022 год составила 177,8 млрд руб., темп прироста — 29%. В первом полугодии 2023-го выручка компании выросла на 16,8%, до 192 млрд руб., а сопоставимые (LFL) продажи — на 8,7%. В компании работают свыше 23 тыс. сотрудников.

«Приобретение сети «Монетка» — это последовательный шаг на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты», который позволит сформировать игрока со значительными перспективами роста рыночной доли и акционерной стоимости. Широкое присутствие «Монетки» на Урале и в Западной Сибири существенно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах», — говорится в обосновании сделки.

Как уточнили в ретейлере, ФАС уже удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Среди прочего на основании данного предписания «Лента» в течение одного года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории городского округа Ханты-Мансийск.

В компании добавили, что бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины ― работать под существующим брендом. Действующие магазины «Мини Лента» также пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом «Монетка».

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В минувшем феврале «Лента» обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать новую торговую марку «Лента Эконом». «Регистрация нового товарного знака необходима для запуска «пилота», который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», — пояснили тогда «РБК Петербург» в пресс-службе компании.

К развитию собственного проекта магазинов экономкласса торговую сеть подтолкнуло снижение покупательной способности населения, отмечает «РБК Петербург». «В четвертом квартале 2022 года «Лента» продолжила фиксировать изменение модели потребительского поведения, преимущественно обусловленное снижением реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности населения <…>. На сегодняшний день покупатели «Ленты» склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на крепкий алкоголь и непродовольственные товары, включая бытовую технику, детские игрушки и сезонные непродовольственные товары», — говорилось в последней отчетности компании.

Компания «Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге.
В настоящее время под ее управлением находится 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания также располагает 15 распределительными центрами по всей России. В 2022 году выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.

В прошлом году продажи выросли на 11,1% год к году, до 537,4 млрд руб. Розничные продажи достигли 530,2 млрд руб., увеличившись на 11,4% год к году. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 2,3%, в то время как LFL-средний чек — на 5,0%.

Генеральный директор «Ленты» — Владимир Сорокин, председатель совета директоров компании — Алексей Мордашов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Лента» Монеточка сеть магазинов магазин сделка
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