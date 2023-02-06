«Лента» зарегистрировала марку супермаркетов экономкласса

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«Лента» планирует запустить новую сеть супермаркетов. Об этом «РБК Петербург» сообщили в службе по связям с общественностью и государственными органами сети.

Компания обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать в Санкт-Петербурге новую торговую марку — «Лента Эконом». «Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», — пояснили в «Ленте».

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин, подводя итоги прошедшего года, заявлял, что покупатели в 2022 году переходили на более дешевые товары. «Мы расширили линейку товаров в более низких ценовых сегментах, активно работали с промо и персональными предложениями», — отметил Сорокин. В отчетности компании за четвертый квартал 2022 года говорится, что «покупатели «Ленты» склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на крепкий алкоголь и непродовольственные товары».

Штаб-квартира сети супермаркетов «Лента» находится в Санкт-Петербурге, она была основана предпринимателем Олегом Жеребцовым 25 октября 1993 года. В том же году в Петербурге открылся первый магазин. Сейчас супермаркеты сети есть более чем в 200 населенных пунктов России.