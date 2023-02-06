Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 19:04
Акции сталеваров взлетели на 14%. Что это — шорт-сквиз или начало ралли? Инвестиции, 20:47
Эрдоган на неделю объявил в Турции национальный траур Общество, 20:44
«Лента» зарегистрировала марку супермаркетов экономкласса Бизнес, 20:44
Marca узнала об особых условиях содержания Дани Алвеса под стражей Спорт, 20:40
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек Общество, 20:29
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 20:29
Минфин объяснил январский дефицит бюджета в ₽1,8 трлн Экономика, 20:23
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Генсек ООН заявил о риске движения мира к «более масштабной войне» Политика, 20:11
Число жертв землетрясения в Сирии превысило 500 Общество, 20:06
Минск назвал условия въезда для уехавших во время протестов белорусов Политика, 19:57
Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья Политика, 19:54
Спасатели достали ребенка из-под завалов в Турции. Видео Общество, 19:43
Пьяного мужчину задержали за попытку украсть тело Ленина из Мавзолея Общество, 19:34
АПЛ выявила более ста нарушений финансовых правил у «Манчестер Сити» Спорт, 19:34
Бизнес ,  
0 

«Лента» зарегистрировала марку супермаркетов экономкласса

«Лента» запустит новую розничную сеть «Лента Эконом»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Лента» планирует запустить новую сеть супермаркетов. Об этом «РБК Петербург» сообщили в службе по связям с общественностью и государственными органами сети.

Компания обратилась в Роспатент с просьбой зарегистрировать в Санкт-Петербурге новую торговую марку — «Лента Эконом». «Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», — пояснили в «Ленте».

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин, подводя итоги прошедшего года, заявлял, что покупатели в 2022 году переходили на более дешевые товары. «Мы расширили линейку товаров в более низких ценовых сегментах, активно работали с промо и персональными предложениями», — отметил Сорокин. В отчетности компании за четвертый квартал 2022 года говорится, что «покупатели «Ленты» склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на крепкий алкоголь и непродовольственные товары».

Штаб-квартира сети супермаркетов «Лента» находится в Санкт-Петербурге, она была основана предпринимателем Олегом Жеребцовым 25 октября 1993 года. В том же году в Петербурге открылся первый магазин. Сейчас супермаркеты сети есть более чем в 200 населенных пунктов России.

Теги
«Лента» супермаркет продукты
Материалы по теме
Ротшильды решили вернуть себе полный контроль над семейным бизнесом
Финансы
Paul Smith объявила о закрытии бизнеса в России
Бизнес
«Лента» сообщила о выросшем на 300% спросе на питьевую воду в Волгограде
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter