Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

Власти Черногории достигли «большого успеха» в ходе арбитражного разбирательства, истцом в котором выступал российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает Министерство экономики республики.
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
В картотеке Постоянного третейского суда в Гааге разбирательство спора между Дерипаской и властями Черногории по-прежнему значится как незаконченное. РБК направил запрос представителю Дерипаски.
О подаче российским бизнесменом иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что, ссылаясь на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии, бизнесмен потребовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в счет компенсации потерянных вложений в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).