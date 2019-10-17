Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн

Министерство экономики Черногории сообщило об отказе международного арбитража удовлетворить иск российского бизнесмена о взыскании компенсации. Теперь уже сам Дерипаска должен компенсировать Подгорице расходы на юристов

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Власти Черногории достигли «большого успеха» в ходе арбитражного разбирательства, истцом в котором выступал российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает Министерство экономики республики.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.

В картотеке Постоянного третейского суда в Гааге разбирательство спора между Дерипаской и властями Черногории по-прежнему значится как незаконченное. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

О подаче российским бизнесменом иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что, ссылаясь на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии, бизнесмен потребовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в счет компенсации потерянных вложений в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).