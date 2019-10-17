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Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
Министерство экономики Черногории сообщило об отказе международного арбитража удовлетворить иск российского бизнесмена о взыскании компенсации. Теперь уже сам Дерипаска должен компенсировать Подгорице расходы на юристов
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Власти Черногории достигли «большого успеха» в ходе арбитражного разбирательства, истцом в котором выступал российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает Министерство экономики республики.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.

В картотеке Постоянного третейского суда в Гааге разбирательство спора между Дерипаской и властями Черногории по-прежнему значится как незаконченное. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

О подаче российским бизнесменом иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что, ссылаясь на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии, бизнесмен потребовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в счет компенсации потерянных вложений в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

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В сообщении черногорского Минэкономики сумма заявленного Дерипаской ущерба оценивается в €600 млн. В ведомстве также отметили, что арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций, заключенное правительствами России и Югославии, неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 году.

«В связи с этим арбитражный суд объявил себя некомпетентным и отказался принимать решение по иску Дерипаски», — говорится в сообщении. Заявлено также, что арбитраж обязал Дерипаску компенсировать Черногории понесенные ей судебные расходы.

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Завод KAP в Черногории Дерипаска приобрел в 2005 году, а в разгар мирового финансового кризиса 2008–2009 годов предприятие оказалось в долгах и на грани банкротства. В 2013 году власти страны инициировали банкротство завода, задолженность которого оценивалась примерно в €350 млн, и ввели на нем внешнее управление. Представители Дерипаски утверждали, что вложили в комбинат около €200 млн. В 2014 году En+ Дерипаски подала иск к правительству Черногории о взыскании €600 млн, но он был отклонен. Компания обвиняла Подгорицу в предумышленном обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы потом обанкротить его и не возвратить эти инвестиции.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Черногория, Олег Дерипаска
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