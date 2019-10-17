Акционерами санкционной биржи станут крымский и «оборонный» банки

Биржа, где будут торговаться ценные бумаги попавших под санкции компаний, может заработать в России уже в нынешнем году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев

Алексей Моисеев (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Акционерами создаваемой в России «санкционной» биржи, на которой будут торговаться бумаги попавших под ограничения компаний, станут Промсвязьбанк (ПСБ) и РНКБ Банк. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По словам чиновника, биржа может реально начать работу еще до конца 2019 года.

«Мы ожидаем, что в декабре мы разместим облигации одной из санкционных компаний. Это будет уже не словесно, а уже словом и делом покажем, что биржа заработала», — сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

Ранее источники РБК сообщали, что базой для создания «санкционной» биржи станет Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ).

О планах создать в России площадку для листинга компаний, находящихся под западными санкциями, Моисеев сообщил в августе 2018 года. «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям] Дерипаски. Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг и размещение своих ценных бумаг», — заявил замглавы Минфина в кулуарах форума «Армия-2018». Сейчас санкции действуют в отношении принадлежащей Олегу Дерипаске группы ГАЗ, а также таких структур, как «Ренова» Виктора Вексельберга, NPV Engineering и «Газпром бурение» Игоря Ротенберга, РФК-банк (принадлежит «Рособоронэкспорту»).