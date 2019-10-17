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Акционерами санкционной биржи станут крымский и «оборонный» банки
Биржа, где будут торговаться ценные бумаги попавших под санкции компаний, может заработать в России уже в нынешнем году, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев
Алексей Моисеев (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Акционерами создаваемой в России «санкционной» биржи, на которой будут торговаться бумаги попавших под ограничения компаний, станут Промсвязьбанк (ПСБ) и РНКБ Банк. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По словам чиновника, биржа может реально начать работу еще до конца 2019 года.

«Мы ожидаем, что в декабре мы разместим облигации одной из санкционных компаний. Это будет уже не словесно, а уже словом и делом покажем, что биржа заработала», — сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

Ранее источники РБК сообщали, что базой для создания «санкционной» биржи станет Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ).

О планах создать в России площадку для листинга компаний, находящихся под западными санкциями, Моисеев сообщил в августе 2018 года. «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям] Дерипаски. Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг и размещение своих ценных бумаг», — заявил замглавы Минфина в кулуарах форума «Армия-2018». Сейчас санкции действуют в отношении принадлежащей Олегу Дерипаске группы ГАЗ, а также таких структур, как «Ренова» Виктора Вексельберга, NPV Engineering и «Газпром бурение» Игоря Ротенберга, РФК-банк (принадлежит «Рособоронэкспорту»).

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Позднее Моисеев заметил, что контрольный пакет в санкционной бирже могут получить госбанки, а в середине июля заявил, что Сбербанк и ВТБ в ее капитале участвовать не будут. РБК направил запросы в ВТБ и Сбербанк.

Промсвязьбанк с конца 2017 года санировался через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ. Позднее банк был выбран в качестве опорного финансового учреждения для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. РНКБ — один из ключевых банков Крыма, через Росимущество он полностью принадлежит государству. В 2018 году банк засекретил свою финансовую отчетность, перестав раскрывать сведения о банковских счетах эмитента, информацию об аудиторе, а также оценщиках, консультантах, составе совета директоров и так далее.

Автор: Евгений Калюков
Теги: биржа, санкции, Промсвязьбанк, РНКБ Банк
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