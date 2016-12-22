Находящийся под санкциями крупнейший крымский банк засекретил отчетность

Ссылаясь на правительственный акт, эмитент перестал раскрывать показатели своей финансово-экономической деятельности и кредитную историю. Банк находится под западными санкциями и полностью принадлежит государству

Фото: Николай Мухорин / Фотобанк Лори

Один из крупнейших банков, работающих в Крыму, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), засекретил свою финансовую отчетность, следует из соответствующего ежеквартального документа, опубликованного на сайте кредитной организации (pdf.).

В последней отчетности, в частности, говорится о том, что «в соответствии с актом правительства» РНКБ перестал раскрывать сведения о банковских счетах эмитента, информацию об аудиторе, а также оценщиках, консультантах и составе совета директоров. Помимо этого, согласно документу, в открытый доступ представители банка перестали выкладывать показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации, данные о ее рыночной капитализации, заемных средствах и кредиторской задолженности. Также в отчетности не будут больше указываться материалы об обязательствах банка, информация о лицах, входящих в состав органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, и сведения о существенных сделках РНКБ.

Аналогичную информацию во втором ежеквартальном отчете за 2018 год «в соответствии с актом правительства Российской Федерации» перестала раскрывать и «дочка» крымского банка — Краснодарский краевой инвестиционный банк («Крайинвест»).

РНКБ и его «дочки» не вправе раскрывать подобные данные, пояснил «Ведомостям» представитель кредитной организации, ссылаясь на три январских постановления правительства. В одном из них, по его словам, говорится, что в интернете не публикуются сведения из ЕГРЮЛ (в том числе финансовая отчетность) о компаниях под санкциями (ограничения в отношении РНКБ со стороны Евросоюза и США были введены в 2014 и 2015 годах соответственно). На дополнительные вопросы представитель кредитной организации, как указывает газета, не ответил.

Полномочия освобождать компании от обязанности по раскрытию определенной информации, если в отношении них введены санкции, правительство получило в январе. Соответствующие поправки к закону об акционерных обществах тогда одобрил и подписал президент. В отношении конкретно банков подобная мера пока не принята. Возможность для них не раскрывать требуемую законом информацию о топ-менеджерах и деятельности пока предусмотрена только проектом постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

РНКБ был основан в 1992 году. В 2014 году он стал первым российским банком, функционирующим на территории Крыма. Через Росимущество финансовая организация полностью принадлежит государству.​

В Крыму, по информации пресс-службы банка, работает около 750 банкоматов РНКБ и столько же терминалов самообслуживания. Согласно отчету на сайте ЦБ, который регулятор продолжает публиковать, на 1 июля капитал РНКБ составлял 43,5 млрд руб. По данным портала «Банки.ру», по размеру активов РНКБ занимает 46-е место по России и первое место в Крыму.