Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Сбербанк, ВТБ и, вероятно, ЦБ не будут участвовать в капитале биржи для санкционных компаний, сообщил замминистра финансов. Ранее о выходе из капитала биржи объявили Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург»

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В капитале биржи для санкционных компаний не будут участвовать Сбербанк и ВТБ. Предполагается, что и Центробанк выйдет из числа ее акционеров, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова передает «Интерфакс».

Российское правительство в прошлом году запланировало создать биржу, где будут торговаться ценные бумаги компаний, попавших под санкции. В капитал биржи «зайдут другие банки», добавил Моисеев. «Там есть другие мелкие акционеры, которые не против там сидеть, — пусть сидят, поэтому не хочу говорить, что все выйдут», — пояснил он.

Официально название новой биржи не объявлялось, но, по сведениям двух источников РБК на финансовом рынке, для этого выбрана Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ). Моисеев на прошлой неделе сообщил агентству, что официально о бирже планируется объявить примерно через месяц, а контроль в ней, видимо, будут иметь госбанки.

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.