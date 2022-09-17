H&M назвала новые сроки распродажи в Белоруссии перед уходом
Магазины H&M в Белоруссии откроются для распродажи товаров 19 сентября, сообщили порталу Onliner в пресс-службе шведского ретейлера.
«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — сообщили изданию в компании. После этого H&M намерена свернуть бизнес в республике. РБК направил запрос в H&M Group.
Первые два магазина H&M открылись в Минске в 2019 году, еще один в 2020-м начал работать в Гродно. Компания решила закрыть все три точки в марте, после начала российской военной операции на Украине: западные страны ввели санкции не только против Москвы, но и против Минска, так как сочли, что белорусские власти поддерживают Россию в этом конфликте.
После этого ретейлер обещал в августе открыть магазины для распродажи оставшихся товаров, но в назначенные сроки этого не произошло.
Распродажа в российских магазинах H&M началась в августе. Минпромторг летом сообщал, что сеть ищет покупателя своих активов в стране. По данным ведомства, новым владельцем бизнеса в России может стать компания из «дружественных стран».
«Известия» со ссылкой на источники 16 сентября писали, что компания начала поставлять в Россию новую коллекцию и новый товар поступает в магазины сети. В пресс-службе H&M «РБК Life» эту информацию опровергли.