H&M назвала новые сроки распродажи в Белоруссии перед уходом

Магазины H&M закрылись в марте. Ранее компания обещала начать распродажу в августе, но этого не произошло. Теперь ретейлер говорит, что три торговые точки на время откроются 19 сентября, после чего H&M свернет бизнес в Белоруссии

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Магазины H&M в Белоруссии откроются для распродажи товаров 19 сентября, сообщили порталу Onliner в пресс-службе шведского ретейлера.

«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — сообщили изданию в компании. После этого H&M намерена свернуть бизнес в республике. РБК направил запрос в H&M Group.

Первые два магазина H&M открылись в Минске в 2019 году, еще один в 2020-м начал работать в Гродно. Компания решила закрыть все три точки в марте, после начала российской военной операции на Украине: западные страны ввели санкции не только против Москвы, но и против Минска, так как сочли, что белорусские власти поддерживают Россию в этом конфликте.

После этого ретейлер обещал в августе открыть магазины для распродажи оставшихся товаров, но в назначенные сроки этого не произошло.

Распродажа в российских магазинах H&M началась в августе. Минпромторг летом сообщал, что сеть ищет покупателя своих активов в стране. По данным ведомства, новым владельцем бизнеса в России может стать компания из «дружественных стран».

«Известия» со ссылкой на источники 16 сентября писали, что компания начала поставлять в Россию новую коллекцию и новый товар поступает в магазины сети. В пресс-службе H&M «РБК Life» эту информацию опровергли.