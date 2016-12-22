ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,77 EUR Нал. 80,04 78,93 USD Бирж. 68,21 +0,15 EUR Бирж. 79,46 +0,36 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6492,70 +11,30 IMOEX 2368,98 +0,37% RTSI 1094,23 -0,05% Brent 78,62 -0,20% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Акции UC Rusal подорожали более чем на 9%
Лента новостей
Новые проблемы EOS и потеря доверия к Tether: главное из мира криптовалют 12:57, Крипто Россия опустилась в конец мирового рейтинга по росту цен на жилье 12:55, Недвижимость Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России 12:44, Политика Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией 12:35, Политика Символ сотрудничества: какое значение для России имеет проект «Сахалин-2» 12:30, Партнерский материал В Санкт-Петербурге умер писатель Николай Коняев 12:28, Общество Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты 12:25, Политика Зюганов обратился к Путину после выборов губернатора Приморья 12:18, Политика Алехина рассказала о состоянии здоровья Верзилова 12:15, Общество Почему английское образование считается одним из самых престижных 12:06, Партнерский материал Когда продавать Litecoin: криптовалюта подешевела до $56,8 12:05, Крипто Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru 12:03, Технологии и медиа В Госдуме рассказали о планах ужесточения наказаний черных кредиторов 12:01, Общество На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты 11:49, Бизнес «Не ждите чудес»: буддийский гуру – о пользе медитации 11:46, Стиль Михаил Аксенов — РБК+: «В секторе фуд-ретейла драматические перемены» 11:43, Партнерский материал Что произошло на выборах в Приморье. Главное 11:43, Политика Большое будущее малого формата: что ждет дискаунтеры и мини-супермаркеты 11:40, Потребрынок  Французская ID Logictics арендовала склад для шоколада «Аленка» 11:31, Бизнес Оценка для диплома: как бизнес-школы конкурируют друг с другом 11:15, Партнерский материал Песков призвал ориентироваться на слова Путина о Петрове и Боширове 11:11, Политика Как сохранить свою криптовалюту: Google советует молчать о доходах 11:02, Крипто Heineken назначила нового гендиректора в России 11:01, Бизнес Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес BMW представила новый кроссовер iNext 10:43, Авто
Акции UC Rusal подорожали более чем на 9%
Бизнес, 10:47
0
Акции UC Rusal подорожали более чем на 9%
Стоимость бумаг UC Rusal и En+ Group резко выросла после того, как Минфин США разрешил заключать новые сделки с этими компаниями тем, кто уже заключал их ранее
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Торги на Московской бирже в понедельник, 17 сентября, открылись резким ростом котировок акций UC Rusal и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group. В первую минуту торгов стоимость акций UC Rusal подскочила до отметки 25,47 руб. за штуку, что на 9,03% выше уровня закрытия предыдущих торгов (23,36 руб.). В этот же момент цена GDR En+ поднялась до 287 руб. за штуку, на 7,3% превысив уровень закрытия торгов 14 сентября (267,5 руб.).

​Рост котировок произошел на фоне выпущенного в субботу, 15 сентября, Минфином США разъяснения, согласно которому контрагентам внесенных в санкционные списки UC Rusal и En+ разрешается заключать с ними новые сделки при условии, что такие же сделки заключались и до 6 апреля 2018 года, когда было объявлено о наложении санкций.

​В Минфине США пояснили, что такие сделки могут расцениваться как поддержание деловой активности, не нарушающее режима санкций.

Впрочем, на достигнутых пиках котировки продержались недолго. К 10:35 мск стоимость акций UC Rusal на Московской бирже составляла 24,72 руб. (+5,82% к закрытию предыдущих торгов), а цена GDR En+ — 280 руб. (+4,67%).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска
Главное
Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты Политика
Материалы по теме
Акции UC Rusal упали на 6% на фоне ожидания сокращения производства Бизнес
Украина введет новые санкции против UC Rusal Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter