Акции UC Rusal подорожали более чем на 9%

Торги на Московской бирже в понедельник, 17 сентября, открылись резким ростом котировок акций UC Rusal и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group. В первую минуту торгов стоимость акций UC Rusal подскочила до отметки 25,47 руб. за штуку, что на 9,03% выше уровня закрытия предыдущих торгов (23,36 руб.). В этот же момент цена GDR En+ поднялась до 287 руб. за штуку, на 7,3% превысив уровень закрытия торгов 14 сентября (267,5 руб.).
Рост котировок произошел на фоне выпущенного в субботу, 15 сентября, Минфином США разъяснения, согласно которому контрагентам внесенных в санкционные списки UC Rusal и En+ разрешается заключать с ними новые сделки при условии, что такие же сделки заключались и до 6 апреля 2018 года, когда было объявлено о наложении санкций.
В Минфине США пояснили, что такие сделки могут расцениваться как поддержание деловой активности, не нарушающее режима санкций.
Впрочем, на достигнутых пиках котировки продержались недолго. К 10:35 мск стоимость акций UC Rusal на Московской бирже составляла 24,72 руб. (+5,82% к закрытию предыдущих торгов), а цена GDR En+ — 280 руб. (+4,67%).