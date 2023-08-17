Перевозчики рассказали о проблеме отключения «авиационного SWIFT»

Перевозчики могут столкнуться со сложностями при организации полетов из-за отключения от каналов SITA — «авиационного SWIFT». Работа по переходу на отечественные решения «в ускоренном режиме» и «риски сняты», заверили в Минтрансе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Отечественные и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, осенью 2023 года могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации — швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом РБК рассказали три источника: в двух российских и одной зарубежной авиакомпаниях.

Канал SITA — «авиационный SWIFT» — это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, к примеру между авиакомпаниями и аэропортами. У SITA более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, решения провайдера используют свыше тысячи аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов во всем мире, указано на сайте компании. «Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — утверждает один из собеседников РБК. По его словам, иностранные перевозчики, в свою очередь, останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — добавляет источник в иностранной компании — перевозчике.

В Минтрансе знают о ситуации с SITA. Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи, сообщили РБК в пресс-службе министерства: «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями».

РБК направил запрос в SITA.

Что такое SITA Международная компания SITA (Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes) создана 23 февраля 1949 года 11 ведущими европейскими перевозчиками (среди них, к примеру, Air France) как международное общество авиационной электросвязи, является некоммерческим кооперативом и принадлежит авиатранспортной отрасли. Телекоммуникационный канал SITA уже более полувека назад стал авиационным прообразом интернета, практическим воплощением трансграничного духа ICAO в международной гражданской авиации, отмечает авиационный эксперт Григорий Померанцев. По словам, эксперта значение SITA, ее каналов и решений для воздушного транспорта, во многом аналогично значению системы SWIFT — международной межбанковской платформы для передачи информации и совершения платежей.

Какие риски

К постепенному сворачиванию работы в России SITA приступила из-за проведения специальной военной операции на Украине. Большинство зарубежных компаний, оказывающих услуги российским перевозчикам, под давлением международных санкций были вынуждены прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями и в целом с отраслью воздушных перевозок, отмечает представитель Минтранса. Большая часть сервисов компании SITA в России была отключена в течение 2022 года, добавил он. В компаниях «Сирена-Трэвел» и ORS — ведущих российских разработчиках систем бронирования билетов для авиакомпаний, сообщили, что SITA планирует прекратить сотрудничество с ними в части передачи данных в сентябре и октябре этого года.

В результате у иностранных перевозчиков могут возникнуть проблемы с обслуживанием их пассажиров в аэропортах России из-за невозможности использования собственных систем регистрации, замечает представитель «Сирена-Трэвел». Но, при этом, зарубежные перевозчики могут использовать отечественное программное обеспечение (к примеру, Astra — система, обеспечивающая выполнение всех необходимых операций процесса регистрации пассажиров и багажа, ведения сезонного расписания и т.д.) в российских аэропортах, которое используется для обслуживания любых авиакомпаний замечает он. По его словам, сейчас работа системы Astra в России переведена на альтернативные каналы связи: «Зависимость от иностранного провайдера связи сведена к минимуму». Отключение от SITA никак не коснется пассажиров, изменений они не заметят, утверждает гендиректор ORS Александр Сизинцев. «Авиакомпании и российские аэропорты, участвующие в обслуживании международного пассажиропотока, смогут использовать альтернативные, российские решения для обмена данными», — поясняет он.

Представители аэропортов Шереметьево, Домодедово, Пулково, Казани и холдинга «Аэропорты регионов» (управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и др.) заявили о полной готовности своей IT-инфраструктуры для работы с любыми авиакомпаниями, включая иностранные, и организации собственных прямых каналов связи с ними. За 2022 год в российских аэропортах обслужено 185,4 млн пассажиров. Отключение от сервисов SITA не окажет существенного влияния на пассажиропоток авиакомпаний России, так как его основная доля формируется за счет собственных каналов продаж и внутри контура отечественной автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

Для авиакомпаний, которые используют каналы передачи данных SITA и не предпринимают мер по переходу на альтернативные каналы действительно возможны проблемы, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Российские авиакомпании спокойно адаптируются к новым каналам, но иностранным аэропортам и авиакомпаниям придется подстраиваться под предложенные российские альтернативные технологии, добавляет Померанцев. «Но это вполне решаемые задачи», — считает эксперт.

«В каких-то аэропортах уже произошел переход на альтернативные каналы связи, а в каких-то аэропортах идет интенсивное обсуждение между IT подразделениями аэропортов и российскими авиакомпаниями, которые там обслуживаются о поиске альтернативных вариантов обслуживания», — добавил представитель «Сирена-Трэвел».

При этом есть направления для полетов, требующие повышенного внимания, к примеру Китай, приводят пример собеседники РБК. По словам одного из них, до сих пор не ясно по каким каналам будет происходить обмен данными между российскими перевозчиками и китайскими аэропортами. «Если в вопросе поиска решения проблемы передачи информации между российскими авиакомпаниями и пограничным органам Китая еще есть хоть какое то понимание, то как решить проблему передачи информации между инвенторными системами (в них хранится расписание рейсов и наличие мест на них, а также занятые места связываются с пассажирами. — РБК) российских авиакомпаний и зарубежных аэропортов — понимания нет», — замечает собеседник. Ситуация с полетами в Китай после отключения от SITA наиболее сложная для авиакомпаний России, соглашается представитель «Сирена-Трэвел».

Как к отключению готовятся власти и компании

Минтранс планирует провести очную встречу с авиационными властями Китая для урегулирования целого ряда вопросов, в том числе вопрос невозможности использования каналов SITA в Китае российскими перевозчиками, говорят представитель «Сирена-Трэвел» и собеседник РБК в российском перевозчике. РБК направил запрос по поводу встречи в пресс-службу ведомства.

При этом во многих странах решение SITA не является единственным, указывает Сизинцев. «В любом случае, обмен информации между авиакомпаниями и аэропортами можно обеспечить альтернативными способами», — поясняет он.

«Уральские авиалинии» после прекращения SITA оказания услуг российским компаниям будут договариваться с каждым аэропортом индивидуально о канале передачи данных, говорит представитель перевозчика. «На текущий момент наша авиакомпания уже договорилась со всеми аэропортами, куда осуществляет полеты, и уход SITA нас уже никак не коснется», — утверждает он. При этом, в ситуации открытия новых направлений в зарубежные аэропорты — «да, придется дополнительно обсуждать еще и вопрос передачи данных, но при заинтересованности со стороны аэропорта — это решаемый вопрос». По словам замгендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, строить прогнозы насколько безболезненно произойдет настройка альтернативных каналов обмена данными сейчас сложно. «Эта, возможная, проблема — головная боль всех российских и зарубежных авиакомпаний выполняющих полеты в Россию, и надеюсь что совместными усилиями, при поддержке авиационных властей России, процесс перехода на альтернативные каналы связи авиакомпаний с зарубежными аэропортами, в конченом итоге, будет незаметен для пассажиров», — сказал Крупнов.

Минтранс целенаправленно и последовательно занимается решением вопросов импортонезависимости отраслевых IT-решений, напоминает представитель ведомства. В частности, по его словам, под эгидой индустриального центра компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений «Авиационный транспорт», при участии «Аэрофлота» подведомственным Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» была разработана и в настоящее время эксплуатируется информационная система «Авиационная сервисная платформа».

Сегодня услуги системы уже предоставляются пяти авиакомпаниям и 39 аэропортам в России и за рубежом. Работы по подключению других авиапредприятий России и дружественных стран продолжаются. «Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты. Вместе с тем работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме», — подчеркнули в пресс-службе Минтранса.

Представитель «Белавиа» отказался от комментариев. РБК направил запросы пресс-службы Emirates, Turkish Airlines и другие крупнейшие зарубежные авиакомпании, летающие в Россию.