Производитель вакцины от оспы допустил передачу технологий США
Датская Bavarian Nordic — единственная компания, чью вакцину от оспы обезьян разрешили использовать в ЕС, Канаде и США, — может не удовлетворить растущий спрос на препарат, сообщил Bloomberg.
«Ситуация на рынке очень динамичная. Спрос на вакцину продолжает расти, и у нас уже нет уверенности, что мы сможем продолжать удовлетворять его в полном объеме даже после модернизации нашей производственной площадки в Дании», — заявил агентству представитель Bavarian Nordic Рольф Сасс Соренсен.
Как пишет Bloomberg, компания рассматривает возможность передать часть производства на аутсорсинг, в том числе передать технологию производителю в США. До этого Bavarian Nordic заявляла, что сможет исполнять все заказы на своем предприятии в Дании.
Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание. Из симптомов для него характерны высокая температура, головные и мышечные боли. Через несколько дней у больного появляются высыпания, которые поэтапно развиваются — от пятен и пузырьков на коже до пустул (пузырьков с гноем) и корочек.
Первый случай оспы обезьян выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго. С тех пор большинство случаев приходилось на страны Центральной и Западной Африки. Однако в мае этого года случаи заболевания начали выявлять в странах, для которых они не характерны.
Всего к 17 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили 36,4 тыс. заразившихся. Больше всего случаев зарегистрировано в США (свыше 11 тыс.), Испании (5,7 тыс.), Германии и Великобритании (более 3 тыс.), Бразилии и Франции (более 2,5 тыс.). Умерли среди заразившихся 12 человек.
В июле ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией. Единственной одобренной в ЕС и США вакциной является препарат Imvanex от Bavarian Nordic. В России также разрабатывают вакцину. Этим занимаются Центр им. Гамалеи, центр вирусологии «Вектор» и Федеральное медико-биологическое агентство.