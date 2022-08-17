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Производитель вакцины от оспы допустил передачу технологий США

Bavarian Nordic допустила привлечение партнеров к производству вакцины от оспы обезьян
Bavarian Nordic допустила, что на фоне роста числа заразившихся оспой обезьян ей не удастся удовлетворить спрос на вакцину. Компания производит препарат на собственной площадке в Дании, но теперь задумалась о привлечении партнеров
Фото: Martin Mejia / AP
Фото: Martin Mejia / AP

Датская Bavarian Nordic — единственная компания, чью вакцину от оспы обезьян разрешили использовать в ЕС, Канаде и США, — может не удовлетворить растущий спрос на препарат, сообщил Bloomberg.

«Ситуация на рынке очень динамичная. Спрос на вакцину продолжает расти, и у нас уже нет уверенности, что мы сможем продолжать удовлетворять его в полном объеме даже после модернизации нашей производственной площадки в Дании», — заявил агентству представитель Bavarian Nordic Рольф Сасс Соренсен.

Как пишет Bloomberg, компания рассматривает возможность передать часть производства на аутсорсинг, в том числе передать технологию производителю в США. До этого Bavarian Nordic заявляла, что сможет исполнять все заказы на своем предприятии в Дании.

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Фото:Zuma / ТАСС

Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание. Из симптомов для него характерны высокая температура, головные и мышечные боли. Через несколько дней у больного появляются высыпания, которые поэтапно развиваются — от пятен и пузырьков на коже до пустул (пузырьков с гноем) и корочек.

Первый случай оспы обезьян выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго. С тех пор большинство случаев приходилось на страны Центральной и Западной Африки. Однако в мае этого года случаи заболевания начали выявлять в странах, для которых они не характерны.

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Всего к 17 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили 36,4 тыс. заразившихся. Больше всего случаев зарегистрировано в США (свыше 11 тыс.), Испании (5,7 тыс.), Германии и Великобритании (более 3 тыс.), Бразилии и Франции (более 2,5 тыс.). Умерли среди заразившихся 12 человек.

В июле ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией. Единственной одобренной в ЕС и США вакциной является препарат Imvanex от Bavarian Nordic. В России также разрабатывают вакцину. Этим занимаются Центр им. Гамалеи, центр вирусологии «Вектор» и Федеральное медико-биологическое агентство.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Оспа обезьян вакцинация
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