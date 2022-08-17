Производитель вакцины от оспы допустил передачу технологий США

Bavarian Nordic допустила, что на фоне роста числа заразившихся оспой обезьян ей не удастся удовлетворить спрос на вакцину. Компания производит препарат на собственной площадке в Дании, но теперь задумалась о привлечении партнеров

Фото: Martin Mejia / AP

Датская Bavarian Nordic — единственная компания, чью вакцину от оспы обезьян разрешили использовать в ЕС, Канаде и США, — может не удовлетворить растущий спрос на препарат, сообщил Bloomberg.

«Ситуация на рынке очень динамичная. Спрос на вакцину продолжает расти, и у нас уже нет уверенности, что мы сможем продолжать удовлетворять его в полном объеме даже после модернизации нашей производственной площадки в Дании», — заявил агентству представитель Bavarian Nordic Рольф Сасс Соренсен.

Как пишет Bloomberg, компания рассматривает возможность передать часть производства на аутсорсинг, в том числе передать технологию производителю в США. До этого Bavarian Nordic заявляла, что сможет исполнять все заказы на своем предприятии в Дании.

Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание. Из симптомов для него характерны высокая температура, головные и мышечные боли. Через несколько дней у больного появляются высыпания, которые поэтапно развиваются — от пятен и пузырьков на коже до пустул (пузырьков с гноем) и корочек.

Первый случай оспы обезьян выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго. С тех пор большинство случаев приходилось на страны Центральной и Западной Африки. Однако в мае этого года случаи заболевания начали выявлять в странах, для которых они не характерны.

Читайте на РБК Pro Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro ВС РФ разрешил взыскивать налоговую недоимку с бенефициаров должника ВС РФ разрешил взыскивать налоговую недоимку с бенефициаров должника Кейсы Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro Когда нужно создавать бренд специально под маркетплейс: разбор эксперта Когда нужно создавать бренд специально под маркетплейс: разбор эксперта Статьи Pro Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу Кейсы Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования Инструкции

Всего к 17 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявили 36,4 тыс. заразившихся. Больше всего случаев зарегистрировано в США (свыше 11 тыс.), Испании (5,7 тыс.), Германии и Великобритании (более 3 тыс.), Бразилии и Франции (более 2,5 тыс.). Умерли среди заразившихся 12 человек.

В июле ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией. Единственной одобренной в ЕС и США вакциной является препарат Imvanex от Bavarian Nordic. В России также разрабатывают вакцину. Этим занимаются Центр им. Гамалеи, центр вирусологии «Вектор» и Федеральное медико-биологическое агентство.