В ВОЗ переименовали два варианта оспы обезьян

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения решила обозначать клады (варианты) этого вируса римскими цифрами вместо названий

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения со всего мира согласовала новые названия вариантов вируса оспы обезьян, сообщается на сайте ВОЗ. Теперь клады (варианты) будут обозначаться римскими цифрами.

«Был достигнут консенсус относительно того, чтобы теперь называть бывшую кладу бассейна Конго (Центральноафриканская) кладой один (I), а бывшую западноафриканскую кладу — кладой два (II)», — говорится в сообщении.

В конце июля комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан попросил главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса переименовать оспу обезьян. Это название, по его мнению, может задевать чувства представителей ряда рас, в том числе чернокожих, а также ЛГБТ-сообщества.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Симптомы — лихорадка, сильная головная боль, боли в мышцах и в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был зарегистрирован в 1970 году у девятилетнего мальчика в Демократической Республике Конго, где натуральная оспа была искоренена в 1968-м. С тех пор большинство случаев приходится на страны Центральной и Западной Африки.



В минувшем мае вспышка оспы обезьян произошла в неэндемичных странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире вирусом заразились более 31,6 тыс. человек, умерли 12.

23 июля ВОЗ объявила распространение инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.