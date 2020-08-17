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Эксперты оценили эффективность возобновления работы бизнеса в регионах

Девять регионов проводят наиболее осторожную политику возобновления работы бизнеса и открывают меньше сфер, чем разрешают требования Роспотребнадзора. В их числе Новосибирская область, Дагестан, Мордовия, Чувашия

 В регионах России выравнивается соотношение между уровнем заболеваемости COVID-19 и снятием ограничений на работу бизнеса относительно июня: чем ниже уровень заболеваемости, тем больше предприятий открывается, выяснили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Составленный ими рейтинг есть у РБК.

Наиболее активно снимают ограничения и в целом проводят самую смелую политику по возобновлению работы бизнеса четыре региона: Сахалинская область, Москва, Карелия и Смоленская область. В этих субъектах, оценили аналитики, уровень открытости бизнеса заслуживает максимальной оценки (21,5 балла). В трех из них — Карелии, Смоленской области и Москве — средний ежедневный прирост количества заболевших за последний месяц не превышает 2%. В Сахалинской области он составляет 4,8%.

Еще в 72 регионах в целом ситуация между отменой ограничений и уровнем заболеваемости сбалансирована.

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<p>Участники массовой зарядки на территории спортивно-туристического комплекса &laquo;Горный воздух&raquo; в Сахалинской области</p>

Между тем несколько регионов открывают меньше сфер бизнеса, чем допускают требования Роспотребнадзора. Так, в девяти регионах власти проводят наиболее осторожную политику по снятию ограничений на работу бизнеса:

  • Новосибирская область;
  • Чувашская Республика;
  • Хакасия;
  • Еврейская автономная область;
  • Карачаево-Черкесская Республика;
  • Республика Дагестан;
  • Республика Мордовия;
  • ХМАО — Югра;
  • Томская область.

Эксперты также отмечают, что основные сложности с возобновлением работы возникают у организаторов массовых мероприятий. «В отличие от иных сфер запуск данной отрасли требует дополнительного времени для формирования календаря мероприятий и иных подготовительных работ», — говорится в отчете аппарата бизнес-омбудсмена.

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При расчетах эксперты аппарата бизнес-омбудсмена использовали открытые данные Роспотребнадзора, а также информацию из региональных нормативно-правовых актов и данных, предоставленных региональными бизнес-омбудсменами.

Уровень открытости бизнеса в регионах рассчитывался на основе статуса ограничений по 18 направлениям ведения предпринимательской деятельности. Максимально открытые сферы деятельности получали 1 или 1,5 балла, частично открытые — 0,5 балла, минимально открытые — 0 баллов.

Также эксперты высчитали рейтинг заболеваемости для каждого региона (максимально возможное значение — 20). Разница между этими двумя показателями демонстрировала, насколько смелую стратегию по возобновлению работы бизнеса проводят в регионе. Чем больше показатель — тем интенсивнее открывается бизнес.

С 30 марта в России действовал режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным. Также с конца марта Москва ввела обязательный режим самоизоляции, и в течение последующих дней большинство регионов последовало примеру столицы. Была приостановлена работа многих сфер деятельности, в том числе ресторанов, кафе, салонов красоты, фитнес-центров. В мае режим нерабочих дней прекратился.

Президент неоднократно подчеркивал, что при снятии ограничений регионы должны руководствоваться эпидемиологической обстановкой на своей территории. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, на третий этап снятия ограничений перешел 21 регион. Большинство субъектов пока находятся на втором этапе, еще 19 регионов — на первом этапе.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, карантин, регионы
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