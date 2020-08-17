Эксперты оценили эффективность возобновления работы бизнеса в регионах

Девять регионов проводят наиболее осторожную политику возобновления работы бизнеса и открывают меньше сфер, чем разрешают требования Роспотребнадзора. В их числе Новосибирская область, Дагестан, Мордовия, Чувашия

В регионах России выравнивается соотношение между уровнем заболеваемости COVID-19 и снятием ограничений на работу бизнеса относительно июня: чем ниже уровень заболеваемости, тем больше предприятий открывается, выяснили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Составленный ими рейтинг есть у РБК.

Наиболее активно снимают ограничения и в целом проводят самую смелую политику по возобновлению работы бизнеса четыре региона: Сахалинская область, Москва, Карелия и Смоленская область. В этих субъектах, оценили аналитики, уровень открытости бизнеса заслуживает максимальной оценки (21,5 балла). В трех из них — Карелии, Смоленской области и Москве — средний ежедневный прирост количества заболевших за последний месяц не превышает 2%. В Сахалинской области он составляет 4,8%.

Еще в 72 регионах в целом ситуация между отменой ограничений и уровнем заболеваемости сбалансирована.

Между тем несколько регионов открывают меньше сфер бизнеса, чем допускают требования Роспотребнадзора. Так, в девяти регионах власти проводят наиболее осторожную политику по снятию ограничений на работу бизнеса: