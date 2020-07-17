«Газпром» обжаловал решение ФАС о закупке им труб на 100 млрд руб.

Иск в Арбитражный суд Москвы компания подала 15 июля, дата его рассмотрения пока не назначена

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Компания «Газпром Инвест» («дочка» «Газпрома», выступающая в качестве единого заказчика при реализации крупнейших системных инвестиционных проектов компании) подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании незаконными решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как следует из данных картотеки суда, иск был подан 15 июля, и дата его рассмотрения пока не назначена.

Какие именно действия ФАС обжалованы, в карточке дела не уточняется. «РИА Новости» отмечает, что речь идет о решениях, вынесенных ведомством по итогам рассмотрения жалоб, поданных после объявления ООО «Газпром Инвест» в начале июня тендера на закупку труб большого диаметра общей стоимостью почти 100 млрд руб.

В середине июня ФАС сообщила, что получила две жалобы на правила проведения тендера. 23 июня ведомство объявило, что по итогам рассмотрения жалоб сочло несколько доводов их подателей обоснованными. По итогам рассмотрения жалобы ООО «Просперити» ФАС вынесла в адрес «Газпром Инвест» предписание устранить нарушения порядка проведения торгов. Ведомство, в частности, обязало «дочку» «Газпрома» не использовать норму, дающую компании право «не заключать договор по результатам проведения закупки».