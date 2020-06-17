ФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» труб на 100 млрд руб.

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Федеральная антимонопольная служба получила две жалобы на закупку труб большого диаметра «Газпромом», собщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства. Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

«На документацию указанной закупки поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО «Просперити», вторая — от физического лица. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня», — сообщили агентству в ведомстве.

Тендер на поставку труб в течение 2020-2022 года объявило в начале июня ООО «Газпром инвест». Оно собиралось закупить 1,3 млн т труб по предельной цене 98,402 млрд руб.

Как отмечает «Интерфакс», подведение итогов тендера было назначено на 16 июня, однако 15 июня в системе госзакупок эта заявка была переведена из состояния «прием заявок» в «работу комиссии».

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