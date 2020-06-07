«Дочка» «Газпрома» объявила тендер на трубы на 98 млрд руб.

Стоимость контракта 98,4 млрд руб. Трубы будут использоваться на газопроводе «Сила Сибри», а также на нитках «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ООО «Газпром инвест» объявило конкурс на поставку труб на сумму почти 100 млрд руб., следует из данных единого портала госзакупок. Это крупнейшая закупка труб большого диаметра через этот портал.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 98,4 млрд руб.

Предметом договора являются трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием. Они будут поставляться на разные объекты «Газпром сервис». В том числе 216,2 тыс. т предполагается использовать при работах на магистральном газопроводе «Сила Сибири», 344,5 тыс. т — на системе магистральных газопроводов Ухта-Торжок, 321,7 тыс. т — на магистральном газопроводе Бованенково-Ухта. Срок поставок — до 31 декабря 2022 года, говорится в проекте договора поставки.

Закупка размещена 4 июня, срок окончания подачи заявок — 15 июня.

До закупки «Газпром инвест» крупнейшими размещаемыми заказами на поставку труб большого диаметра (среди завершенных закупок) были два тендера «Газпром комплектация» в ноябре 2018 года. В рамках первого контракта стоимостью 41,2 млрд руб. компания закупила 500 тыс. т стальных электросварных труб большого диаметра. В рамках второго — 255 тыс. т труб большого диаметра при цене контракта 21,4 млрд руб.