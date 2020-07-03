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Бизнес ,  
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на ₽96 млрд для постройки газопроводов

«Газпром» впервые закупил трубы большого диаметра методом конкурентного отбора: поставка 1,3 млн т труб на 95,5 млрд руб. разделена между пятью поставщиками. Самый крупный заказ — 35% от общего объема — достался ОМК Анатолия Седых
Газпром GAZP ₽197,05 +0,91% Купить
«Выксунский металлургический завод»
«Выксунский металлургический завод» (Фото: omk.ru)

Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) получил 35% заказов из тендера «Газпрома» общей стоимостью 95,5 млрд руб. на поставку труб большого диаметра (ТБД). В рамках тендера «Газпром» закупит с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года 1,3 млн т ТБД для своих новых строек. Трубы планируется использовать на магистральных газопроводах «Сила Сибири», Бованенково — Ухта, системе «Ухта — Торжок».

Об итогах тендера сообщил «Интерфакс», их подтвердили два источника РБК в трубных компаниях.

На втором месте по объему полученного контракта — Ижорский трубный завод «Северстали» Алексея Мордашова: компания поставит трубы на 22,3 млрд руб. — 25% от общего объема тендера. На третьем и четвертом местах — группа ЧТПЗ Андрея Комарова и Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского (им достанется по 15%), на пятом месте — Загорский трубный завод Дениса Сафина (10%).

Представители трубных компаний — ОМК, «Северсталь», ЧТПЗ, ТМК и ЗТЗ — отказались комментировать итоги тендера до публикации протокола.

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Бизнес
Фото: Jens Buettner / dpa / ТАСС

«Газпром» впервые провел закупку способом конкурентного отбора. При оценке заявок учитывались такие критерии, как опыт поставки аналогичных товаров, финансовое состояние поставщика и обеспеченность финансовыми ресурсами, сертификаты менеджмента качества и «Интергазсерта», условия гарантийного обслуживания, статус участника (завод или трейдер), загруженность мощностей на 2021 и 2022 год.

Стартовая цена закупки в 98,4 млрд руб. была снижена на 2,9%.

До закупки на 96 млрд руб. крупнейшими в последнее время заказами на поставку ТБД (среди завершенных закупок) были два тендера «Газпром комплектация» в ноябре 2018 года. В рамках первого контракта на 41,2 млрд руб. компания закупила 500 тыс. т стальных электросварных ТБД, в рамках второго — 255 тыс. т при сумме контракта в 21,4 млрд руб.
 

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Газпром», трубы
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