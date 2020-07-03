«Газпром» выбрал поставщиков труб на ₽96 млрд для постройки газопроводов

«Газпром» впервые закупил трубы большого диаметра методом конкурентного отбора: поставка 1,3 млн т труб на 95,5 млрд руб. разделена между пятью поставщиками. Самый крупный заказ — 35% от общего объема — достался ОМК Анатолия Седых

«Выксунский металлургический завод» (Фото: omk.ru)

Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) получил 35% заказов из тендера «Газпрома» общей стоимостью 95,5 млрд руб. на поставку труб большого диаметра (ТБД). В рамках тендера «Газпром» закупит с 30 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года 1,3 млн т ТБД для своих новых строек. Трубы планируется использовать на магистральных газопроводах «Сила Сибири», Бованенково — Ухта, системе «Ухта — Торжок».

Об итогах тендера сообщил «Интерфакс», их подтвердили два источника РБК в трубных компаниях.

На втором месте по объему полученного контракта — Ижорский трубный завод «Северстали» Алексея Мордашова: компания поставит трубы на 22,3 млрд руб. — 25% от общего объема тендера. На третьем и четвертом местах — группа ЧТПЗ Андрея Комарова и Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского (им достанется по 15%), на пятом месте — Загорский трубный завод Дениса Сафина (10%).

Представители трубных компаний — ОМК, «Северсталь», ЧТПЗ, ТМК и ЗТЗ — отказались комментировать итоги тендера до публикации протокола.