CМИ сообщили о росте затрат на ледокол «Виктор Черномырдин» до ₽12 млрд

CМИ сообщили о росте затрат на ледокол «Виктор Черномырдин» до ₽12 млрд

Согласно контракту, постройка ледокола «Виктор Черномырдин» составляет 7,95 млрд руб., но при сохранении этой цены убыток от проекта составит 4 млрд руб., утверждают источники «Ведомостей»

Ледокол «Виктор Черномырдин» (Фото: Станислав Забурдаев/ТАСС)

Затраты на создание самого большого в мире неатомного ледокола «Виктор Черномырдин» выросли до 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Контракт на строительство судна заключили в 2011 году, его сумма составила 7,95 млрд руб., однако, по словам двух источников издания, близких к Минтрансу, если эта сумма не изменится, то убыток Объединенной судостроительной компании (ОСК) от данного проекта составит 4 млрд руб. Кроме того, в 2017 году власти выделили на строительство ледокола дополнительные 700 млн руб. чтобы снизить эффект от девальвации рубля, писал «Коммерсантъ».

«Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат», — заявил «Ведомостям» представитель ОСК, он отметил, что часть затрат компании уже компенсировали, но не уточнил, о каких суммах идет речь.

Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев настаивает, что цена контракта в 7,95 млрд руб. — окончательная и компания ее не увеличивала. В Минпромторге также заявили изданию, что стоимость контракта не изменялась.

Холдинг ОСК еще не просил правительство о компенсациях, утверждает собеседник газеты, близкий к Минтрансу. По его словам, «это целесообразно сделать после сдачи судна». В то же время, ОСК уже обращалась к властям с просьбой перенести сроки сдачи ледокола и «Росморпорт» может потребовать штрафов, добавил источник.