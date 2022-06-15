Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA

Российская компания Hoff заинтересована в торговых площадях, которые занимают магазины IKEA, а также в покупке ее мебельных заводов, заявил гендиректор сети. По его словам, Hoff готова рассмотреть предложения шведской компании

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных площадей и аренды торговых помещений, которые сейчас принадлежат компании IKEA, объявившей о сокращении бизнеса в России, сообщил «РИА Новости» гендиректор Hoff Максим Гришаков.

По его словам, любой крупный игрок на мебельном рынке будет вынужден пересматривать свою стратегию в связи с сокращением бизнеса IKEA в России.

«У нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения. Это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — пояснил Гришаков.

Топ-менеджер российской сети уточнил, что коммерческих предложений компания от IKEA пока не получила. «Все зависит от того, с каким предложением выйдет IKEA. Дальше будем оценивать комплекс факторов», — пояснил гендиректор в ответ на вопрос, в каких площадках заинтересована компания.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу около трех месяцев назад, в начале марта. В компании объяснили это решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. На заводах IKEA также приостановили производство, сообщив, что сотрудники российских подразделений продолжат получать зарплату до августа.

Утром 15 июня IKEA объявила, что сократит масштабы бизнеса в России и начнет поиск новых владельцев для всех четырех местных заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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В компании также отметили, что розничный бизнес компании в России «остается на паузе». «Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — заявила компания.

Перед сокращением бизнеса в России компания намерена распродать товары со складов сотрудникам и клиентам. Сроки распродажи IKEA обещала анонсировать на сайте.