«Коммерсантъ» узнал о риске ухода с рынка для авиакомпании Royal Flight
Авиакомпания Royal Flight, связанная с туроператором Coral Travel, не летает уже четвертый месяц и не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета, пишет «Коммерсантъ» со ссылками на источники в авиаотрасли и самой компании.
По данным газеты, в России у авиакомпании остались только два из 13 самолетов: остальные были задержаны по требованию лизинговых компаний из США и ЕС за рубежом, в Турции и Египте.
Два самолета, которые остались у Royal Flight в России, переведены в российский реестр, однако сейчас никуда не летают и простаивают в Шереметьево. Полеты в южные аэропорты невозможны, так как те закрыты Росавиацией, а летать в Сочи и другие российские города в авиакомпании сочли нерентабельным. Около трети сотрудников авиакомпании были уволены, говорят собеседники «Коммерсанта», половина оставшихся отправлены на простой. В целом продолжать операционную деятельность с двумя самолетами в Royal Flight считают «малоцелесообразным». В авиакомпании «Коммерсанту» на запрос не ответили.
РБК направил запрос в Royal Flight.
«Коммерсантъ» также пишет, что сейчас лизинг самолетов авиакомпания не оплачивает, но, как рассказал один из собеседников газеты, депозиты, которые могли быть использованы лизинговыми компаниями в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не считаются расторгнутыми. Собственники самолетов информировали Royal Flight о планах расторгнуть договоры, но аннулирования соглашений пока не произошло.
Газета также указывает, что если самолеты у Royal Flight все же заберут, та рискует потерять сертификат эксплуатанта — разрешение на коммерческие перевозки. Осенью в силу вступают новые федеральные авиационные правила (ФАП), в которых указано, что у перевозчика должно быть минимум шесть самолетов в иностранном реестре или три в российском.
28 февраля из-за российской спецоперации на Украине Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов России, за исключением аварийных ситуаций. В начале марта Royal Flight сообщила, что до дальнейшего уведомления отменяет все полеты за границу.
В начале июня начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили сообщил РБК, что перевозчик сократит более 100 пилотов. «Конечно, это связано с санкциями, со всеми ограничительными мерами. Самолеты частично арестованы, парк практически расформирован, рейсов нет», — объяснял он тогда.