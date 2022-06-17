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Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» узнал о риске ухода с рынка для авиакомпании Royal Flight

Royal Flight уволила около трети сотрудников и половину оставшихся отправила в простой: 11 из 13 ее самолетов были задержаны за рубежом, пишет «Коммерсантъ». К сентябрю компания может потерять разрешение на коммерческие перевозки
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Авиакомпания Royal Flight, связанная с туроператором Coral Travel, не летает уже четвертый месяц и не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета, пишет «Коммерсантъ» со ссылками на источники в авиаотрасли и самой компании.

По данным газеты, в России у авиакомпании остались только два из 13 самолетов: остальные были задержаны по требованию лизинговых компаний из США и ЕС за рубежом, в Турции и Египте.

Два самолета, которые остались у Royal Flight в России, переведены в российский реестр, однако сейчас никуда не летают и простаивают в Шереметьево. Полеты в южные аэропорты невозможны, так как те закрыты Росавиацией, а летать в Сочи и другие российские города в авиакомпании сочли нерентабельным. Около трети сотрудников авиакомпании были уволены, говорят собеседники «Коммерсанта», половина оставшихся отправлены на простой. В целом продолжать операционную деятельность с двумя самолетами в Royal Flight считают «малоцелесообразным». В авиакомпании «Коммерсанту» на запрос не ответили.

РБК направил запрос в Royal Flight.

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Фото:Lex Rayton / Global Look Press

«Коммерсантъ» также пишет, что сейчас лизинг самолетов авиакомпания не оплачивает, но, как рассказал один из собеседников газеты, депозиты, которые могли быть использованы лизинговыми компаниями в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не считаются расторгнутыми. Собственники самолетов информировали Royal Flight о планах расторгнуть договоры, но аннулирования соглашений пока не произошло.

Газета также указывает, что если самолеты у Royal Flight все же заберут, та рискует потерять сертификат эксплуатанта — разрешение на коммерческие перевозки. Осенью в силу вступают новые федеральные авиационные правила (ФАП), в которых указано, что у перевозчика должно быть минимум шесть самолетов в иностранном реестре или три в российском.

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Фото:Юрий Чичков для РБК

28 февраля из-за российской спецоперации на Украине Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для самолетов России, за исключением аварийных ситуаций. В начале марта Royal Flight сообщила, что до дальнейшего уведомления отменяет все полеты за границу.

В начале июня начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили сообщил РБК, что перевозчик сократит более 100 пилотов. «Конечно, это связано с санкциями, со всеми ограничительными мерами. Самолеты частично арестованы, парк практически расформирован, рейсов нет», — объяснял он тогда.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Анастасия Серова
российские авиакомпании Турция уход с рынка

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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