Чемезов рассказал о новом варианте названия для Superjet

«Ростех» может переименовать импортозамещенную версию ближнемагистрального самолета SSJ100 в «Яковлев». Выбор единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет

Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия Superjet, рассказал в интервью РБК глава «Ростех» Сергей Чемезов (авиастроитель входит в состав госкорпорации). «У нас это все под «КБ им.А.С.Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев»…», — рассказал он, отвечая на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов ОАК.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте РБК 17 мая, в 7:00, в эфире телеканала РБК — в 7:10 по московскому времени.

Sukhoi Superjet 100, разработка которого началась еще в начале 2000-х, стал первым проектом по созданию в России с нуля современного крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР. Первоначальное его название — Russian Regional Jet или региональный ближнемагистральный самолет, в 2006-ом проект был переименован в SSJ100. Приставка Sukhoi относится к названию компании-разработчика проекта — «Гражданские самолеты Сухого» (переименована в «Региональные самолеты», в статусе филиала вошла в ПАО «Яковлев», который также должен запустить серийное производство МС-21). Первый полет борт совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию был введен в 2011-ом (первым эксплантатом стала армянская Armavia).

На момент начала эксплуатации, импортные комплектующие составляли почти 80% конструкции. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей. В том же году ОАК был передан в «Ростех». Впервые о возможном уходе от иностранного названия сам Сергей Чемезов заговорил в 2019 году — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — говорил он тогда РБК. «Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием <...> гражданских самолетов. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — объяснял и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

О переименовании Сергей Чемезов вновь заговорил публично спустя два года. «Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — задавался тогда вопросом Чемезов и даже не исключал проведение всероссийского конкурса.

О том, что новое название практически выбрано, в январе 2024-го рассказал и Денис Мантуров, на тот момент занимавший пост вице-премьера и министра промышленности: «Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но, очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим».

Название «Яковлев» (в честь Александра Яковлева, советского авиаконструктора и генконструктора ОКБ им. Яковлева) в прошлом году получила корпорация «Иркут», входящая в ОАК и занимающаяся производством SSJ и МС-21.

«Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода «Боинга» и «Эйрбаса» мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов, — поясняли тогда в «Ростехе». — Наследие А.С. Яковлева — это не только свыше 200 разработанных летательных аппаратов, но и создание мощной авиастроительной промышленности из разрозненных предприятий, их объединение для выполнения задач государственной важности, как это было в годы Великой Отечественной войны».