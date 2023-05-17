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Регулятор заявил об отсутствии нарушений у ведущих авиакомпаний

Ространснадзор: у ведущих перевозчиков нет самолетов с просроченными запчастями
Ространснадзор подтвердил, что факты эксплуатации авиационной техники c нарушениями требований воздушного законодательства были выявлены, однако отметил, что к ведущим российским авиакомпаниям это не относится
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Благодаря предпринимаемым Ространснадзором мерам безопасность полетов в России поддерживается «на самом высоком уровне», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В то же время там подтвердили, что по результатам проводимых Ространснадзором контрольных мероприятий установлены факты эксплуатации авиационной техники c нарушениями требований воздушного законодательства: речь идет о допуске к эксплуатации самолетов с компонентами с истекшим ресурсом.

Представление данных по авиакомпаниям, в деятельности которых выявлены нарушения и которые устранили данные недостатки, не представляется возможным в связи с установленными Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ограничениями. При этом в действиях ведущих российских авиаперевозчиков указанные нарушения не выявлялись, отметили в пресс-службе.

«По вопросу осуществления полетов воздушных судов с агрегатами с истекшим ресурсом или сроком службы дополнительно сообщаем, что объем перевозок на воздушных судах с указанными нарушениями составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных рейсов и не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие периоды. Указанные нарушения выявлялись и ранее в деятельности авиапредприятий. Таким образом, безопасность полетов поддерживается на самом высоком уровне благодаря предпринимаемым Ространснадзором мерам», — говорится в сообщении ведомства.

В Ространснадзоре подчеркнули, что сейчас относительный показатель безопасности полетов по снижению количества погибших на один миллион перевезенных пассажиров и на один миллион вылетов — лучший за пятилетний период, а в сегменте коммерческих перевозок не погиб ни один пассажир.

За 2022 год было перевезено 95 млн пассажиров, сообщили в ведомстве.

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После начала военной операции России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов и ввели ограничение на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. При этом все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям. С конца февраля прошлого года Минторг США расширяет санкционный список российских самолетов, которым запрещено обслуживание за рубежом.

В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин подписал закон о перерегистрации прав на иностранные самолеты. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте говорил, что с 2026 года в России планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов разных модификаций. По его словам, завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие месяцы.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов также сообщил, что в прошлом году число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений, а пассажирооборот российских авиакомпаний снизился лишь на 6%. В отчете МАК также сказано, что, несмотря на западные санкции, в стране не произошло ни одной авиакатастрофы на самолетах взлетной массой более 5,7 т. Было два авиапроисшествия без жертв — при выполнении регулярного пассажирского рейса Ан-24Б «Ангара» в Иркутской области и при выполнении грузовой перевозки Ту-204 «Авиастар-Ту» в Китае.

Всего с учетом авиации общего назначения (АОН) в России в прошлом году произошло 13 авиакатастроф, в которых погибли 24 человека. В целом по СНГ число погибших снизилось более чем в три раза, до 28 человек, и «это лучший показатель за всю историю отечественной (СССР—СНГ) гражданской авиации», говорится в отчете МАК.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
безопасность полетов самолет Ространснадзор Россия Авиакомпании
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