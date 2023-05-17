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«Коммерсантъ» узнал о полетах самолетов в России с просроченными деталями

«Коммерсантъ»: в 2022 году в России 2 тыс. полетов судов прошли с просроченными запчастями
По данным Ространснадзора, которые приводит газета, за прошлый год в России свыше 2 тыс. полетов прошли с использованием компонентов с истекшим ресурсом. Авиакомпании заявили «Ъ», что соблюдают все требования безопасности
Фото: РБК
Фото: РБК

В прошлом году Ространснадзор выявил более двух тысяч полетов, при выполнении которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на запись выступления в Госдуме главы службы Виктора Басаргина.

«Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов», — сказал он.

По словам Басаргина, это связано с увеличением стоимости и сроков доставки деталей, в некоторых случаях их вовсе «невозможно завезти».

В «Аэрофлоте» газете заявили, что «не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом» и располагают достаточным количеством запчастей. Источники «Ъ» в других авиакомпаниях также сообщили, что соблюдают нормы безопасности, «как раньше», и исключили использование просроченных деталей.

Собеседник издания из экспертного сообщества также заявил, что авиакомпании предпочитают не летать с компонентами с истекшим сроком годности. В качестве примера он привел перевозчика Azur Air: в его парке 22 самолета, из них летают 13. Пять Вoeing 767 не используются, так как, например, ожидают разрешения властей на вывоз двигателей за рубеж для ремонта.

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Газета The New York Times (NYT) в мае сообщила, что, несмотря на санкции, в прошлом году российские авиакомпании получали детали для самолетов из США. Были отправлены тысячи партий на $14,4 млн, утверждает издание. Получали запчасти «Аэрофлот» и его дочки «Россия» и «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair — некоторые из этих компаний находятся под западными ограничениями.

По данным NYT, для этого действуют сложные сети поставок, в которых задействованы подставные покупатели из стран Азии и Ближнего Востока. Одну из таких схем Вашингтону удалось вскрыть: по данному делу арестованы российские бизнесмены Олег Пацуля и Василий Беседин, им за нарушение экспортных ограничений грозит до 20 лет тюрьмы и еще столько же — за сговор с целью совершения международного отмывания денег.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
авиация Ространснадзор санкции запчасти
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