«Коммерсантъ» узнал о полетах самолетов в России с просроченными деталями

«Коммерсантъ»: в 2022 году в России 2 тыс. полетов судов прошли с просроченными запчастями

По данным Ространснадзора, которые приводит газета, за прошлый год в России свыше 2 тыс. полетов прошли с использованием компонентов с истекшим ресурсом. Авиакомпании заявили «Ъ», что соблюдают все требования безопасности

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В прошлом году Ространснадзор выявил более двух тысяч полетов, при выполнении которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на запись выступления в Госдуме главы службы Виктора Басаргина.

«Фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов», — сказал он.

По словам Басаргина, это связано с увеличением стоимости и сроков доставки деталей, в некоторых случаях их вовсе «невозможно завезти».

В «Аэрофлоте» газете заявили, что «не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом» и располагают достаточным количеством запчастей. Источники «Ъ» в других авиакомпаниях также сообщили, что соблюдают нормы безопасности, «как раньше», и исключили использование просроченных деталей.

Собеседник издания из экспертного сообщества также заявил, что авиакомпании предпочитают не летать с компонентами с истекшим сроком годности. В качестве примера он привел перевозчика Azur Air: в его парке 22 самолета, из них летают 13. Пять Вoeing 767 не используются, так как, например, ожидают разрешения властей на вывоз двигателей за рубеж для ремонта.

Газета The New York Times (NYT) в мае сообщила, что, несмотря на санкции, в прошлом году российские авиакомпании получали детали для самолетов из США. Были отправлены тысячи партий на $14,4 млн, утверждает издание. Получали запчасти «Аэрофлот» и его дочки «Россия» и «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair — некоторые из этих компаний находятся под западными ограничениями.

По данным NYT, для этого действуют сложные сети поставок, в которых задействованы подставные покупатели из стран Азии и Ближнего Востока. Одну из таких схем Вашингтону удалось вскрыть: по данному делу арестованы российские бизнесмены Олег Пацуля и Василий Беседин, им за нарушение экспортных ограничений грозит до 20 лет тюрьмы и еще столько же — за сговор с целью совершения международного отмывания денег.