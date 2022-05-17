New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Звезда НХЛ стал жертвой вооруженного ограбления Спорт, 08:38
«Коммерсантъ» узнал об удешевлении нацпроекта по развитию электроники Политика, 08:38
Компания приказала долго жить. Как правильно расстаться с сотрудниками Pro, 08:35
Бизнес увидел риски злоупотреблений в законопроекте о внешнем управлении Экономика, 08:30
Крупнейшие банки Японии потеряли более $2,7 млрд из-за санкций Бизнес, 08:26
Ови обновился. Чем удивил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 08:00
Выдачи ипотеки в России в апреле рухнули в четыре раза Финансы, 08:00
Лещенко оформил ИИН в Казахстане Общество, 07:40
New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter Бизнес, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного села Политика, 07:27
Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья Бизнес, 07:00
Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку спецоперации на Украине Политика, 06:46
Глава Renault назвал болезненным уход из России Бизнес, 06:34
Бизнес ,  
0 

New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter

По данным издания, таким образом миллиардер рассчитывает покрыть расходы на покупку соцсети. По состоянию на август Маск владел 44% акций SpaceX. В конце апреля он решил купить Twitter за $44 млрд, но потом приостановил сделку
Tesla TSLA $724,6 -6,25% Купить
Twitter TWTR $37,4 -8,62% Купить
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Mиллиардер Илон Маск может продать акции SpaceX, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter, пишет газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

По состоянию на август прошлого года Маск владел 44% акций SpaceX. По данным издания, производитель космической техники планирует во вторник начать продажу по цене $70 за акцию.

Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска
Технологии и медиа
Дональд Трамп

В апреле Маск купил 9,2% акций Twitter за $2,89 млрд, став одним из крупнейших акционеров компании. После этого он предложил владельцам Twitter продать ему соцсеть. В конце апреля основатель Tesla и SpaceX купил Twitter за $44 млрд, совет директоров компании принял его предложение. Акционеры получат $54,20 за акцию.

В середине мая Маск приостановил сделку из-за инициированной им проверки числа фейковых подписчиков и ботов. Он собрался проверить на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. После этого Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.

Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, потеснив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние составляет $219 млрд.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Илон Маск Twitter SpaceX
Материалы по теме
В США начали новое расследование действий Маска с акциями Twitter
Бизнес
Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter
Технологии и медиа
Маск поспорил с Рогозиным о нацистах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter