New York Post узнала о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter

По данным издания, таким образом миллиардер рассчитывает покрыть расходы на покупку соцсети. По состоянию на август Маск владел 44% акций SpaceX. В конце апреля он решил купить Twitter за $44 млрд, но потом приостановил сделку

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Mиллиардер Илон Маск может продать акции SpaceX, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter, пишет газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

По состоянию на август прошлого года Маск владел 44% акций SpaceX. По данным издания, производитель космической техники планирует во вторник начать продажу по цене $70 за акцию.

В апреле Маск купил 9,2% акций Twitter за $2,89 млрд, став одним из крупнейших акционеров компании. После этого он предложил владельцам Twitter продать ему соцсеть. В конце апреля основатель Tesla и SpaceX купил Twitter за $44 млрд, совет директоров компании принял его предложение. Акционеры получат $54,20 за акцию.

В середине мая Маск приостановил сделку из-за инициированной им проверки числа фейковых подписчиков и ботов. Он собрался проверить на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. После этого Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.

Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, потеснив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние составляет $219 млрд.