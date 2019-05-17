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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Яндекс» назвал недоразумением «запрет» сотрудникам на полеты на SSJ100
Соответствующая рекомендация сотрудникам, признали в компании, действительно была дана, однако обязательного характера она не носила. Сейчас никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе
Sukhoi SuperJet 100 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В «Яндексе» отреагировали на сообщения о том, что после катастрофы в Шереметьево компания запретила своим сотрудникам летать на самолетах Sukhoi Superjet-100 (SSJ100). Эти данные — ошибка, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Возникло внутреннее недопонимание, и простая рекомендация, возникшая из-за волнения нескольких сотрудников, по непонятным причинам превратилась в распоряжение», — указали представители компании, подчеркнув, что информация о таком запрете — это ошибка.

«Оно отменено», — указали в пресс-службе, заметив, что никаких ограничений нет. «Сотрудники могут выбирать любой комфортный для себя способ передвижения во время командировок», — добавили в «Яндексе», заметив, что те, «кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости».

Ранее, 17 мая, о том, что «Яндекс» запретил своим сотрудникам летать на SSJ100, без указания источников информации писал Telegram-канал «Двойная сплошная». С 16 мая, утверждалось в его сообщении, «ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100». Компания, отмечали авторы канала, якобы приостановила сотрудничество с авиакомпаниями, в авиапарках которых есть лайнеры Sukhoi Superjet-100.

Бизнес
Мантуров сообщил об отсутствии предпосылок для приостановки полетов SSJ

Катастрофа с участием SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который должен был следовать по маршруту Москва — Мурманск, из-за технических неполадок в этот день вернулся в аэропорт вылета. После приземления самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся. В результате аварии погиб 41 человек.

15 мая, комментируя случившееся, российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил об отсутствии предпосылок, для того чтобы приостановить полеты SSJ100. Ранее о том, что претензий к лайнерам Sukhoi Superjet нет, говорил зампред правительства Юрий Борисов.

В Следственном комитете среди версий аварии назвали недостаточную квалификацию летчиков, плохую погоду и техническую неисправность.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Маляренко
Теги: «Яндекс», SSJ100
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