«Яндекс» назвал недоразумением «запрет» сотрудникам на полеты на SSJ100

Соответствующая рекомендация сотрудникам, признали в компании, действительно была дана, однако обязательного характера она не носила. Сейчас никаких ограничений на полеты нет, подчеркнули в пресс-службе

Sukhoi SuperJet 100 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В «Яндексе» отреагировали на сообщения о том, что после катастрофы в Шереметьево компания запретила своим сотрудникам летать на самолетах Sukhoi Superjet-100 (SSJ100). Эти данные — ошибка, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

«Возникло внутреннее недопонимание, и простая рекомендация, возникшая из-за волнения нескольких сотрудников, по непонятным причинам превратилась в распоряжение», — указали представители компании, подчеркнув, что информация о таком запрете — это ошибка.

«Оно отменено», — указали в пресс-службе, заметив, что никаких ограничений нет. «Сотрудники могут выбирать любой комфортный для себя способ передвижения во время командировок», — добавили в «Яндексе», заметив, что те, «кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости».

Ранее, 17 мая, о том, что «Яндекс» запретил своим сотрудникам летать на SSJ100, без указания источников информации писал Telegram-канал «Двойная сплошная». С 16 мая, утверждалось в его сообщении, «ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на SSJ100». Компания, отмечали авторы канала, якобы приостановила сотрудничество с авиакомпаниями, в авиапарках которых есть лайнеры Sukhoi Superjet-100.