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Партнер Тимати раскрыл стоимость покупки Starbucks в России

Совладелец Stars Coffee Пинский: активы Starbucks в России были проданы за ₽500 млн
Сделку по продаже активов американской Starbucks закрыли в июле 2022 года. По словам Пинского, ее сумма составила около 500 млн руб. Тимати и Пинский «покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли», добавил ресторатор
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Активы американской сети кофеен Starbucks после ее ухода из России были проданы примерно за 500 млн руб., заявил ресторатор и совладелец Stars Coffee (новое название сети) Антон Пинский в интервью ТАСС.

«Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть», — сказал Пинский.

По его словам, после открытия основной части заведений новая сеть отставала от показателей Starbucks, однако в январе текущего года сравнялась, а в феврале — превысила.

Некоторые точки в старых локациях закрылись из-за условий аренды и открылись в новых местах, также компания стала продавать франшизы, рассказал Пинский. «Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернем до конца года», — отметил ресторатор.

Он также заявил, что средний чек в кофейнях повысился с 430 руб. до 580 руб. «из-за расширения ассортимента».

Летом 2022 года Пинский вместе с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) и холдинговой компанией «Синдика» (принадлежит экс-президенту Кабардино-Балкарии и члену Совета Федерации Арсену Канокову) выкупили российский бизнес сети Starbucks. Американская компания приостановила работу всех заведений в России в марте прошлого года, а в мае объявила о решении уйти с рынка. Сделку закрыли к концу июля, однако на тот момент данных о ее сумме ни одна из сторон не приводила.

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Первая кофейня под брендом Stars Coffee открылась на Новом Арбате 18 августа. Планировалось, что всего в сеть войдет 130 заведений — 90 в Москве, 15 в Санкт-Петербурге и еще столько же в регионах.

Владельцы обещали, что цены во всех точках будут одинаковыми, а в меню появятся новые блюда и алкоголь. При этом писать имя гостя на стаканах от руки больше не будут — для этого планируется использовать специальный термопринтер.

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Кроме того, владельцы рассказали, что Starbucks не сможет вернуться в помещения, где открылись точки Stars Coffee, поскольку они покупали бизнес у одного из франчайзи американской компании.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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