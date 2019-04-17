FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях

Олег Дерипаска намерен создать призовой фонд для западных СМИ, которые будут объяснять, почему он попал под американские санкции

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times. Они настаивают на том, что решение Минфина США стало следствием внутриполитических разногласий в стране.

FT указывает, что Дерипаска остался недоволен тем, что после снятия ограничений с «Русала» и En+ в Конгресс обвиняли президента Дональда Трампа в недостаточной жесткости по отношению к России. «Конгресс хочет больше крови, но люди там абсолютно не представляют, что происходит в России или где бы то ни было в мире. У них нет фактов, нет оснований, только грязная ложь», - сказал в интервью газете бизнесмен.

Дерипаска также предположил, что членов Конгресса неправильно информировали. «Они действовали по принципу вендетты. Есть ложное представление, что удар по частному бизнесу в России решит какие-то проблемы. Все совершенно наоборот», - добавил он.

В середине марта стало известно о том, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств — Стивена Мнучина и Андреа Гаки.



В иске все обвинения против бизнесмена названы безосновательными, кроме того, защита бизнесмена связывает их с политической борьбой в США из-за предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Из-за ограничений и обвинений, сделанных американской стороной, бизнесмен потерял $7,5 млрд, говорится в иске.