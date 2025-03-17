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«Ведомости» узнали о продаже доли «Сбера» в группе «Просвещение»

«Ведомости»: ВЭБ получил долю «Сбера» в 25% в группе компаний «Просвещение»
ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о выкупе его 25-процентной доли в ГК «Просвещение», пишут «Ведомости». Таким образом, пакет акций госкорпорации должен вырасти до 50%. По данным части источников, сделка уже закрыта
Сбербанк SBER ₽325,01 +1,4% Купить
Фото: Анастасия Диева / ТАСС
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о покупке его доли в размере 25% в группе компаний «Просвещение», передают «Ведомости» со ссылкой на пять источников, часть из которых близка к обеим сторонам сделки.

Три собеседника рассказали газете, что сделка уже закрыта. Таким образом ВЭБ должен был увеличить свою долю в «Просвещении» до 50%.

«Просвещение» — это основной в России издатель учебной литературы и один из крупнейших издателей на книжном рынке в целом. По данным Российской книжной палаты за полный 2024 год, компания лидирует в рейтинге по тиражу непериодических изданий (131 млн экземпляров) и входит в тройку по их количеству (6,4 тыс.), уступая только группе «Эксмо-АСТ».

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По итогам 2023 года выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль — 27,5 млрд руб. У АО «Просвещение» выручка за тот же период достигла 21,8 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. Данные за 2024 год пока отсутствуют.

Раньше «Просвещение» было полностью государственным предприятием. В 2011 году его выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. Сумма сделки оценивалась в 2,25 млрд руб. Сам Ротенберг в 2013 году получил более 20% акций «Просвещения», указывалось в отчетности компании (источник РБК говорил о 25%), однако в 2017 году он продал свою долю. В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями по 25%.

Тогда же в совет директоров «Просвещения» вошли восемь человек — по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Последние должны были сохранить оставшиеся 25% капитала.

В пояснении к бухгалтерской отчетности АО «Просвещение» — головной компании ГК — за 2023 год говорится, что акционерами компании на конец года с долями по 25% выступали ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК «Молния» закрытого паевого инвестиционного фонда «Образовательная платформа» и ООО «Цифровые активы».

В ВЭБе, «Сбере» и «Просвещении» не ответили на запросы газеты.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
"Просвещение" ВЭБ Сбербанк покупка доли
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