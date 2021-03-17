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Forbes узнал о покупке Тиньковым второго вертолета для яхты-ледокола

Предприниматель получил вертолет в конце 2020 — начале 2021 года, это второй вертолет, купленный для яхты-ледокола Тинькова. Он может совершать перелеты в экстремальных условиях
Вертолет Airbus H125
Вертолет Airbus H125 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков купил для своей яхты-ледокола La Datcha вертолет Airbus H125 в VIP-комплектации, пишет Forbes со ссылкой на два источника на рынке авиации. По словам собеседников издания, стоимость такого вертолета колеблется от $2,5 млн до $5 млн.

Бизнесмен получил вертолет в конце 2020 — начале 2021 года, уточнил один из собеседников издания. В документах по чартеру яхты, с которыми ознакомился Forbes, перечислены два вертолета Airbus H125, но сказано, что второй вертолет 2013 года выпуска.

Представитель Тинькофф Банка подтвердил РБК, что яхта оборудована двумя вертолетами, однако факт покупки он комментировать отказался.

H125 — легкий однодвигательный вертолет, оборудованный мощным двигателем с цифровой системой управления FADEC. Воздушное судно адаптировано к полетам в экстремальных условиях, включая перелеты в высокогорной местности и в условиях жаркого климата. В 2005 году вертолет, согласно данным компании, установил мировой рекорд, выполнив взлет и посадку на горе Эверест на уровне 8850 м.

Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
Общество
Яхта-ледокол

Яхта-ледокол La Datcha была построена специально для Тинькова в Нидерландах. Судно длиной 77 м спустили на воду в июле 2020 года. Оно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира и, как и вертолет Airbus H125, может действовать в условиях низких и высоких температур. На судне могут разместиться 24 члена экипажа и 12 пассажиров.

На яхте есть две вертолетные площадки, батискаф и снегоходы. Судно также оборудовано двумя джакузи, сауной, массажным кабинетом и тренажерным залом.

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В июле 2018 года Тиньков рассказал, что хочет построить первый в мире частный ледокол, «чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы». Предприниматель планировал сдавать яхту в аренду на то время, пока не использует ее.

Бизнесмен также объяснял, зачем на яхте два вертолета. «Представь, что ты находишься где-то на островах Папуа — Новая Гвинея, — рассказал он в интервью Forbes. — Забрался на какую-то гору, а у тебя заглох двигатель вертолета. А до ближайшего аэропорта 10 часов полета. И даже если там есть вертолет, то он не сможет пролететь и спасти тебя».

Forbes оценивал состояние Тинькова в 2020 году в $1,6 млрд, он занимает 62 строчку рейтинга издания богатейших бизнесменов России за прошлый год.

Авторы
Анастасия Батманова, Мария Лисицына, Евгения Чернышова
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