Forbes узнал о покупке Тиньковым второго вертолета для яхты-ледокола

Предприниматель получил вертолет в конце 2020 — начале 2021 года, это второй вертолет, купленный для яхты-ледокола Тинькова. Он может совершать перелеты в экстремальных условиях

Вертолет Airbus H125 (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков купил для своей яхты-ледокола La Datcha вертолет Airbus H125 в VIP-комплектации, пишет Forbes со ссылкой на два источника на рынке авиации. По словам собеседников издания, стоимость такого вертолета колеблется от $2,5 млн до $5 млн.

Бизнесмен получил вертолет в конце 2020 — начале 2021 года, уточнил один из собеседников издания. В документах по чартеру яхты, с которыми ознакомился Forbes, перечислены два вертолета Airbus H125, но сказано, что второй вертолет 2013 года выпуска.

Представитель Тинькофф Банка подтвердил РБК, что яхта оборудована двумя вертолетами, однако факт покупки он комментировать отказался.

H125 — легкий однодвигательный вертолет, оборудованный мощным двигателем с цифровой системой управления FADEC. Воздушное судно адаптировано к полетам в экстремальных условиях, включая перелеты в высокогорной местности и в условиях жаркого климата. В 2005 году вертолет, согласно данным компании, установил мировой рекорд, выполнив взлет и посадку на горе Эверест на уровне 8850 м.