Ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» достиг 6 млрд руб.

Следствие оценило в 6 млрд руб. ущерб по делу бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Мельников.

«Сумма 6 млрд руб. появилась у следствия из комплексной финансовой экспертизы, которая установила стоимость проданных Сергеем акций. Никакого криминального характера эти действия, по моему мнению, не имеют, так как происходило это все, когда Сергей был собственником этих акций. Процедура происходила в строгом соответствии с экономической сделкой, в соответствии с которой происходил обмен активами», — сообщил он.

Как пишет «Коммерсантъ», следственное управление ФСБ ужесточило обвинение Хачатурова, добавив статью об отмывании доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По данным издания, об этом стало известно на заседании Лефортовского суда.

Сергея Хачатурова, который является младшим братом бывшего председателя совета директоров «Росгосстраха» Данила Хачатурова, арестовали в апреле 2018 года. Его обвинили в хищении принадлежавшего ООО «РГС Активы» пакета акций ПАО «Росгосстрах», покупателем которого выступал банк «Траст». Следствие оценивало объем хищения более чем в 1 млрд руб. В сентябре 2018 года Хачатурову переквалифицировали обвинение с растраты на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).