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Война санкций ,  
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Производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики

Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики на Западе
Сюжет
Война санкций
Производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka назначил в России нового главного менеджера, дав ему большую автономию. Ранее компания столкнулась с критикой и корпоративным бойкотом из-за продолжения работы в России
Фото: Manuel Geisser / Global Look Press
Фото: Manuel Geisser / Global Look Press

Американская компания Mondelez назначила в российское подразделение новое руководство, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Так, исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал российское подразделение «автономной организацией» и сообщил о назначении туда нового генерального менеджера по России Алексея Блинова, который, однако, будет подчиняться другому руководителю. Согласно LinkedIn, Блинов является финансовым директором Mondelez в Москве.

Mondelez разделила европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», отвечающих за меньшие субрегионы и отдельные страны.

«С конца 2023 года мы сделали работу нашего бизнеса на местах более независимой. <...> Продукция, продаваемая в России, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу», — заверил Грубер в комментарии для Reuters.

Mondelez принадлежат три фабрики в России — заводом «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде. После начала на Украине полномасштабных боев компания приостановила рекламные проекты инвестиции в российское производство.

Она владеет брендами 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc и другие. Mondelez International работает в 160 странах мира.

В прошлогоднем отчете компания признала, что может столкнуться с вопросами или критикой в связи с продолжением работы в России, «несмотря на нашу роль продовольственной компании и наши публичные заявления об Украине и России». Mondelez подчеркивала: ее продукты являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей», а приостановка деятельности «означала бы прекращение части поставок продовольствия для многих семей».

«В законодательстве используется выражение «разграничение без расхождения». Это попытка обходного пути, которая не имеет особого смысла», — оценила перестановки в Mondelez эксперт по корпоративному управлению и вице-председатель ValueEdge Advisors Нелл Майноу. Она подчеркнула, что речь идет о печенье, а потому «оправданий нет».

За продолжение работы в России в прошлом году Mondelez попала в украинский список «международных спонсоров войны». По итогам 2022 года прибыль Mondelez в России составила $339 млн, в бюджет страны компания уплатила $61 млн налогов, привело данные Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

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В том же году ей объявили корпоративный бойкот десятки компаний в Скандинавии: авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие.

 

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский рынок печенье шоколад
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