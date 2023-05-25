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Военная операция на Украине ,  
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Украина объявила «спонсором войны» производителя «Медвежонка Барни»

Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в список «спонсоров войны»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelez International. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России интересы Mondelez International, которая работает в 160 странах мира, представляет ООО «Мондэлис Русь». Компания владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде. По итогам 2022 года прибыль Mondelez в России составила $339 млн, в бюджет страны компания уплатила $61 млн налогов, привело данные НАПК.

После начала российской военной операции сотрудники Mondelez в Литве, Латвии и Эстонии направили обращение генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России. «Mondelez отреагировала формально — объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным», — заявили в НАПК.

Mondelez International приостановила рекламные проекты в России и временно отказалась от инвестиций в стране в начале марта 2022 года. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие.

Теги
Украина кондитерские изделия Военная операция на Украине

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