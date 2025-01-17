Британский суд отклонил миллиардный иск Магомедова к «Росатому»

Суд отклонил иски Магомедова к «Росатому» и «Транснефти» на $13 млрд, сославшись на отсутствие необходимой юрисдикции. Он требовал признать незаконной продажу акций НМТП и заявлял о сговоре с целью получения его доли в FESCO

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск бизнесмена Зиявудина Магомедова к «Транснефти» о взыскании $5 млрд в связи с продажей акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. Об этом сообщила компания на своем сайте.

Аналогичное решение суд принял по иску Магомедова к «Росатому»: предприниматель хотел взыскать с госкорпорации, «Дальневосточного морского пароходства» (ПАО «ДВМП») и других ответчиков около $8 млрд за утраченные акции в «ДВМП».

Оба иска были поданы в 2023 году. В обоих случаях суд решил, что у него отсутствует юрисдикция для рассмотрения дел.

Магомедов настаивал, что продажа акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) была осуществлена незаконно. В «Транснефти» подчеркнули, что сделка была легальной и совершенной на рыночных условиях, что удалось доказать в суде. «Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу о том, что требования к компании не имеют никакой связи с английской юрисдикцией, регулируются исключительно российским правом, и срок исковой давности по ним истек», — заявили в компании.

В иске к «Росатому» Магомедов и другие истцы утверждали, что имел место сговор между ответчиками о выкупе его активов по заниженной стоимости в интересах госкорпорации.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед осуждены на 19 и 18 лет соответственно за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Приговор им вынесли 1 декабря 2022 года, Магомедовы вину не признали.

На следующий день после вынесения приговора суд конфисковал принадлежавшие Магомедову 32,5% акций транспортно-логистической компании FESCO. В январе 2023-го Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП — головной компании FESCO. Президент России Владимир Путин указом позднее передал их «Росатому».

В мае того же года этот же суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства и $750 млн, полученных Магомедовыми от продажи доли в НМТП.