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Сделки с участием лиц из «недружественных» стран изучит правкомиссия

Сделки лиц из «недружественных» стран о доле в банках более 1% изучит правкомиссия
Сделки с участием нерезидентов из «недружественных» стран с более чем 1% акций российских финансовых организаций должны будут получить одобрение правкомиссии

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому сделки с участием нерезидентов из «недружественных» стран, в которые вовлечены российские финансовые организации, будет одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о сделках, которые влекут за собой установление, изменение или прекращение прав на более чем 1% акций в уставном капитале банка, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

Нормы не распространяются на банки, в отношении которых до конца 2022 года действует запрет на любые сделки «недружественных» нерезидентов с акциями без особого разрешения президента, отмечает «Интерфакс» (список таких банков не публичен). Речь идет об указе от 5 августа, который временно запрещает продажу инвесторами из недружественных государств акций российских стратегических предприятий, компаний по переработке нефти, производителей оборудования для ТЭК, банков.

Правительство утвердило список «недружественных» стран в марте, после того, как многие страны ввели в отношении России санкции за начало военной операции на Украине. В него вошли в том числе США, Великобритания, Канада, Япония, все страны Евросоюза.

Тогда же кабмин утвердил правила сделок с «недружественными» странами в условиях санкций. Согласно документу, для получения одобрения правкомиссии компании должны подать заявление с информацией об участниках сделки, в том числе о бенефициарах. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.

Теги
список недружественных стран сделки межправительственная комиссия Владимир Путин указ
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