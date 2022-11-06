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Вучич допустил выкуп контрольного пакета акций NIS у «Газпром нефти»

Вучич: Белград может купить у «Газпром нефти» контрольный пакет Нефтяной индустрии Сербии
По словам президента Александра Вучича, Белграду «придется действовать», если «никто не захочет работать с NIS» из-за действующих в отношении России ограничений
Фото: nis.rs
Фото: nis.rs

Белград может выкупить контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) у «Газпром нефти», чтобы защитить свою нефтяную отрасль от воздействия санкций, введенных против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Согласно данным на сайте NIS, «Газпром нефть» — мажоритарный акционер компании, ее доля составляет 50%. Сербии принадлежит 29,87%, а прочим акционерам — остальные акции. «Газпром нефть» с марта находится под санкциями Евросоюза. В мае оператор нефтепровода «Адрия» хорватская JANAF приостанавливала прокачку нефти в Сербию для NIS из-за действующих в отношении России ограничений.

Сербия получает нефть в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», говорил ранее представитель правительства страны Золтан Ковач. Речь идет о санкциях Евросоюза, которые запрещают морские перевозки нефти из России. Они были согласованы в июне и вступят в силу 5 декабря. FT также отмечает, что из-за этого поставки российской нефти в Сербию через Хорватию станут невозможны. Кроме того, пишет газета, есть риск, что NIS более не сможет вести дела с европейскими структурами.

Вучич заявил, что Сербия как кандидат в члены ЕС должна рассмотреть «все возможности», включая приобретение контрольного пакета акций NIS и поиск альтернативных поставщиков. По словам президента, Белграду «придется действовать», если «никто не захочет работать с NIS». Три источника FT сообщили, что возможность выкупа контрольного пакета у «Газпром нефти» рассматривали правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, однако переговоры зашли в тупик. MOL отказалась от комментариев.

По словам Вучича, Белград также готовит другие проекты по диверсификации поставок энергоресурсов, включая более тесное сотрудничество с Венгрией, чтобы уменьшить зависимость от России: «Это безумие, что мы раньше не думали о создании этой инфраструктурной сети. Мы не привыкли к войнам в Европе, но теперь все по-другому. Почти все изменилось».

В октябре Вучич обсудил сотрудничество в сфере энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они договорились о строительстве нефтепровода, который позволит снабжать Сербию сырой нефтью российской марки Urals. Также Сербия предложила Венгрии возможность присоединения к проекту АЭС «Пакш-2» в объеме 5–15%.Вучич отметил, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Вучич Сербия Газпром нефть поставки нефти
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