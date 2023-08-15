Bloomberg сообщил о росте числа выданных в ЕС «золотых виз»

Выдачи «золотых виз» в странах ЕС находятся на пике, несмотря на призывы Еврокомиссии и обещания членов союза отказаться от этих программ, пишет Bloomberg

Вид на одну из улиц Лиссабона (Фото: Viola Lopes / Global Look Press)

В европейских странах стремительно растет число выданных «золотых виз» за инвестиции в недвижимость или бизнес, несмотря на призывы властей избавиться от них, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЕС и компаний, помогающих с эмиграцией.

По данным издания, в Греции и Португалии число выданных виз в первой половине 2023 года выросло на 127% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Португалия только в мае выдала 180 «золотых виз», Греция — 412, Испания за 2022 год — 2462, Италия предоставила 79 виз в прошлом году.

«Золотые визы» позволяют иностранцам получить вид на жительство в ЕС, а в дальнейшем гражданство, инвестировав определенную сумму в местную недвижимость или финансовые активы. Существует несколько вариантов таких программ, причем некоторые требуют от получившего проводить в стране не более недели в год.

С 2011 по 2019 год более 132 тыс. человек получили гражданство в рамках этих программ. Члены Европарламента и Еврокомиссии призвали страны ЕС закрыть эти программы. Эти меры уже предприняли Ирландия и Великобритания.

Премьер-министр Португалии объявил в феврале, что программа окончена. Греция удвоила свой инвестиционный порог с €250 тыс. до €500 тыс. в некоторых частях страны. Черногория пообещала прекратить свою программу, Испания рассматривает несколько вариантов — удвоить инвестиционный порог с €500 тыс. до €1 млн или полностью отказаться от программы.

Тем не менее процесс получения виз пока не усложнился, заявила Bloomberg управляющий директор оказывающей консультационные услуги компании Global Citizen Solutions Патрисия Касабури. «Мы не наблюдали каких-либо существенных изменений в сложности получения визы», — сказала она.

Нидерланды по-прежнему принимают заявления на получение «золотой визы», хотя объявили о планах прекратить свою программу, как и Черногория, отмечает агентство. Кипр изменил визовые правила в мае: теперь члены семьи инвестора не смогут получить золотые визы, как раньше.

Болгария возобновила выдачу в этом году после ее закрытия в 2021 году. Мальта отказалась реформировать свою программу, несмотря на неоднократные призывы Еврокомиссии.

«Для людей с состоянием от $5 млн до $7 млн и для более богатых миллионеров, инвестиции в размере $500 тыс. для получения вида на жительство в ЕС вполне приемлемы», — сказал основатель канадской иммиграционной консалтинговой компании Apex Capital Partners Нури Кац.

За последние десять лет страны, предоставляющие «золотую визу» по всей Европе, получили в общей сложности около €25 млрд прямых иностранных инвестиций в рамках этой программы. Португалия была одним из крупнейших бенефициаров на протяжении многих лет — €6,8 млрд.