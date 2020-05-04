Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции

В условиях самоизоляции и закрытых кафе россияне заинтересовались самостоятельной готовкой блюд. В апреле продажи хлебопечек подскочили на 310%, а миксеров — на 258%. Также выросли продажи яйцеварок, соковыжималок и пивных кружек

Фото: XinHua / Global Look Press

На фоне режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в России резко вырос спрос на предметы для приготовления различных блюд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

Эксперты изучили около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов россиян. По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.

Во время самоизоляции россияне также покупают вафельницы и яйцеварки — спрос на них вырос на 98 и 61% соответственно.

Помимо этого в условиях закрытых из-за пандемии кафе и ресторанов россияне заинтересовались оборудованием для пивоварения — мини-пивоварнями, рассказали в Ozon. Продажи солодового экстракта выросли в три раза относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году. Продажи пивных кружек и бокалов выросли на 98%.

На фоне распространения коронавируса в России президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая, в это время жители обязаны соблюдать режим самоизоляции. В Москве и Подмосковье в качестве ограничительной меры введен пропускной режим.

В период самоизоляции временно закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, торговые центры и другие места досуга и массового скопления людей. В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, они не будут работать как минимум до 12 мая.

Перед майскими праздниками в Ozon зафиксировали рост продаж устройств для гриля в домашних условиях (на 167%), а также приспособлений для барбекю на собственном дачном участке (на 214%). Вместе с тем продажи пластиковой одноразовой посуды упали на 47%.