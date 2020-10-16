В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора

Скидки были предоставлены под обещание властей их компенсировать, но этого до сих пор не было сделано, поэтому компания несет убытки, утверждает глава «Аквалайн». Убыток компании по итогам 2019 года составил 166,78 млн руб., кредиторская задолженность — 671,8 млн руб., а дебиторская — 253,67 млн руб. (данные СПАРК и ФНС). По словам главы компании, дебиторская задолженность уже превысила 300 млн руб., а по итогам 2020 года компания получит убыток еще 171 млн руб.

О финансовых трудностях «Аквалайн» было известно давно — она получала убытки с 2018 года, указывает глава ассоциации «Чистый воздух» Руслан Губайдуллин (объединяет региональных операторов по обращению с отходами). На начальной стадии процедуры банкротства есть надежда на финансовое оздоровление компании, добавляет он.

Российский экологический оператор (РЭО) также в курсе ситуации с введением наблюдения в «Аквалайн», сказал РБК ее гендиректор Илья Гудков. «Мы проводили несколько видеоконференций с руководством региона, потому что мы считаем, что ситуация стала результатом их действий. На этих совещаниях власти Вологодской области утверждали, что, несмотря на тяжесть ситуации, держат ее под контролем и найдут решение», — сказал он.

Какие риски несет банкротство оператора

Если «Аквалайн» обанкротится, то, по словам Копейкина, за этим последует череда банкротств операторов по транспортировке и размещению отходов и срыв мусорной реформы в Вологодской области.

РЭО еще месяц назад предупреждал о рисках приостановки работы девяти операторов по вывозу отходов в пяти регионах, включая «Аквалайн». Среди причин он называл последствия пандемии коронавируса и снижение платежеспособности потребителей. «Сейчас большая часть этих рисков нивелирована, поскольку региональным операторам поступила госсубсидия, покрывающая кассовые разрывы как минимум на период пандемии», — пояснил Илья Гудков.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин недавно докладывал на заседании в Госдуме, что на поддержку региональных операторов из федерального бюджета было выделено 8,9 млрд руб., из них на начало октября доведено до получателей 3,35 млрд руб.

Однако «Аквалайн», по словам Копейкина, получила часть госсубсидии, и ее не хватило на покрытие всех долгов. У компании уже возникли трудности с вывозом мусора в регионе из-за долгов перед полигонами и перевозчиками отходов. Полигон по приему твердых коммунальных отходов мощностью более 2 тыс. т в год, расположенный в поселке Вожега (170 км на северо-восток от Вологды), в среду, 14 октября, отказался принимать мусор из Вологодской области, собранный региональным оператором «Аквалайн», из-за неоплаченных долгов компании, и не принимает до сих пор. Это РБК сообщил Копейкин и подтвердил директор перевозчика «Транспортная экологическая система» (ТЭС, возит отходы «Аквалайн») Алексей Звонков.

Это единственный полигон, на который «Аквалайн» может возить мусор в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами Вологодской области, сказал Копейкин. Долг «Аквалайн» перед полигоном за захоронение мусора на 12 октября составил 1,15 млн руб., а задолженность полигона по налогам и сборам — около 400 тыс. руб., сказал РБК руководитель администрации Вожегодского муниципального района Евгений Первов. Он добавил, что деятельность полигона сейчас парализована.

Алексей Копейкин заверил РБК 15 октября, что перечислил часть средств в счет оплаты долга и полигон готовится снова принимать мусор от перевозчиков. «Аквалайн» заплатила только более 200 тыс. (около 20% от суммы долга) — «это капля в море», сказал РБК представитель управления жилищно-коммунальным хозяйством Вожегодского муниципального района (управляет полигоном) Роман Богачев. «Аквалайн» возит отходы на 15 полигонов в регионе, перед ними тоже накопились долги за четыре месяца, подчеркивает Копейкин, но они пока продолжают принимать мусор на захоронение.

Перевозчики отходов, которые работают на подряде у регионального оператора, также жалуются на крупные долги, но пока не останавливают работу с ним, а намерены взыскать долг в рамках процедуры банкротства, сказал РБК Алексей Звонков, директор ТЭС.

В пресс-службе правительства Вологодской области не смогли оперативно ответить на вопрос РБК.