Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

Для борьбы с контрафактом власти решили отдать добычу на Кавказских Минеральных водах компании «Холдинг аква» — СП государства, Евтушенкова и партнеров. Госкомпания сможет контролировать холдинг через несколько преференций

На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей в Кавказских Минеральных водах на базе компании «Холдинг аква». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания, его подлинность газете подтвердил представитель Минфина.

«Холдинг аква» — единственный законный производитель воды «Ессентуки» с доступом к скважинам. У других компаний, выпускавших воду под этим брендом, Роспатент в феврале отобрал право использовать название «Ессентуки».

Эта компания была создана в 2017 году, 25% в ней принадлежит государственной «Кавминкурортресурсы», 75% — частной «Аква инвестиции». В последней долями по 33,3% в свою очередь владеют АФК «Система» Владимира Евтушенкова и сын Давида Якобашвили Михаил, еще 28,4% — у «Гисара» Валерия Ковалева. Оставшиеся 5% — у инвестиционного директора «Системы» Никиты Шашкина, который также возглавляет «Аква инвестиции» и которого газета называла зятем бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. «Система» и Хлопонин эти утверждения не комментировали.

РБК направил запрос в «Холдинг аква».