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Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
Для борьбы с контрафактом власти решили отдать добычу на Кавказских Минеральных водах компании «Холдинг аква» — СП государства, Евтушенкова и партнеров. Госкомпания сможет контролировать холдинг через несколько преференций

На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей в Кавказских Минеральных водах на базе компании «Холдинг аква». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания, его подлинность газете подтвердил представитель Минфина.

«Холдинг аква» — единственный законный производитель воды «Ессентуки» с доступом к скважинам. У других компаний, выпускавших воду под этим брендом, Роспатент в феврале отобрал право использовать название «Ессентуки».

Эта компания была создана в 2017 году, 25% в ней принадлежит государственной «Кавминкурортресурсы», 75% — частной «Аква инвестиции». В последней долями по 33,3% в свою очередь владеют АФК «Система» Владимира Евтушенкова и сын Давида Якобашвили Михаил, еще 28,4% — у «Гисара» Валерия Ковалева. Оставшиеся 5% — у инвестиционного директора «Системы» Никиты Шашкина, который также возглавляет «Аква инвестиции» и которого газета называла зятем бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. «Система» и Хлопонин эти утверждения не комментировали.

РБК направил запрос в «Холдинг аква».

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Чайка указал Медведеву на риски создания единого поставщика «Ессентуков»

При этом против объединения ранее выступал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, который указывал, что оно попадает под антимонопольный закон: государство с 25% не сможет контролировать предприятие. Об этом же в августе предупреждал премьер-министра Дмитрия Медведева генпрокурор Юрий Чайка.

Правительство эти замечания «учло», пишут «Ведомости»: для создания совместного предприятия «Аква инвестиции» должны представить властям финансовую модель проекта, «Холдинг аква» — согласовать с антимонопольной службой торговую политику, а для «Кавминкурортресурсов» зафиксируют минимальные дивиденды. Кроме того, у госкомпании по-прежнему будет право вето на стратегические решения, пояснил газете Шашкин.

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Роспатент лишил 19 компаний права разливать «Ессентуки»

Консолидация активов по производству минеральной воды для сохранения лечебных качеств и очистки рынка от контрафакта началась по инициативе руководства страны, говорил РБК в августе гендиректор «Холдинг Аква» Сергей Лобанов. Он отмечал, что компания предложила ряд механизмов для защиты государства — помимо описанных «Ведомостями» условий холдинг также предлагал заключить корпоративный договор и установить «свод полномочий совета директоров».

По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, «Ессентуки» были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%. Лидеры — «Святой источник» (7,2%), Bonaqua (4,3%) и Aqua Minerale (4,2%).

Автор: Артём Губенко
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Ессентуки, Владимир Евтушенков, Минеральная вода
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