«Дочка» АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»

Инвестхолдинг рассчитывает создать на базе своего нового актива одного из лидеров российского рынка по производству бутилированной питьевой и минеральной воды

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Группа АФК «Система» Владимира Евтушенкова приобрела 33,3% акций компании «Аква Инвест», которая в последние два года объединила в себе активы по добыче и розливу питьевой минеральной воды на Северном Кавказе. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информацию об этом РБК подтвердили в пресс-службе АФК «Система». Изначально о сделке сообщили «Ведомости».

Как свидетельствуют данные из последней выписки ЕГРЮЛ от 1 марта и из данных базы СПАРК, ООО «Система Телеком Активы» — дочерняя структура инвестиционного холдинга АФК «Система» Владимира Евтушенкова — стала владельцем доли в 33,3% в капитале «Аква Инвест».

«Сейчас в России растет спрос на минеральную воду, при этом ситуация с внешним рынком остается нестабильной. Мы видим большой потенциал развития этого рынка за счет его консолидации и устранения фальсификата», — рассказали РБК в АФК «Система».

Представитель холдинга добавил, что на базе «Аква Инвест» планируется создать крупный вертикально интегрированный холдинг по производству бутилированной питьевой и минеральной воды, который станет одним из основных игроков на российском рынке.

Помимо этого еще 5% в «Аква Инвесте» приобрел инвестиционный директор корпорации Никита​ Шашкин, говорится в выписке из ЕГРЮЛ. Как уточнил «Ведомостям» представитель «Системы», у Шашкина также есть опцион на увеличение доли в компании.