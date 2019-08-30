Чайка указал Медведеву на риски создания единого поставщика «Ессентуков»

Что беспокоит генпрокурора

ООО «Холдинг Аква» должен стать основным производителем минеральной воды. На базе этой компании, созданной в декабре 2017-го бизнесменом Егором Логиновым, должно появиться частно-государственное партнерство для минимизации продаж контрафакта. Проблема нелегальной минералки беспокоила еще бывшего вице-премьера и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина: «Ессентуки», говорил он, разливают около 30 компаний, но «мы не понимаем, где скважина, из которой они берут воду». Люди должны иметь гарантии, что приобретают именно эту воду, поэтому должна быть или монополия, или компании, которые добывают воду из Ессентукского месторождения, должны объединить активы, настаивал Хлопонин.

«Холдинг Аква» производит минеральную воду под брендами «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», «Нагутская», «Славяновская», «Смирновская». Один из ее крупнейших активов — Ессентукский завод минеральных вод, выкупленный в прошлом году у PepsiCo. Сейчас завод является единственным недропользователем Ессентукского месторождения, где добывается минеральная вода под известным брендом. «Холдинг Аква» — фактически единственный легальный производитель «Ессентуков»: в феврале Роспатент лишил права использовать этот бренд все компании, которые не имели доступа к Ессентукскому месторождению.

Текущая группа бенефициаров «Холдинг Аква» выглядит следующим образом: 25% контролирует государство (через КМКР), 1% по-прежнему у Логинова. Еще 74% у «Аква Инвест», в числе акционеров которой — АФК «Система» (33,3%), сын бизнесмена Давида Якобашвили Михаил (33,3%), Никита Шашкин (5%), которого называют зятем Хлопонина. Оставшиеся в «Аква Инвесте» 28,33% принадлежит АО «Гисар», бенефициаром которого указан Валерий Ковалев.

На что ссылается Чайка Вывод о том, что консолидация активов КМКР и «Аква Инвест» на базе «Холдинг Аква» могут нарушить конкуренцию и повредить государству, генпрокуратура могла сделать на основе данных, которые ФАС предоставила по итогам рассмотрения ходатайства «Аква Инвеста» на покупку Ессентукского завода минеральных вод, уточнили РБК в пресс-службе антимонопольного органа. Тогда ФАС установила, что группа покупателей и покупаемый им актив реализуют один товар — «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Регулятор пришел к выводу, что сделка может привести к ограничению конкуренции, и выдала «Аква Инвест» соответствующее предписание. Компания с решением ФАС не согласилась и обжаловала его в Арбитражном суде Москвы. Суд встал на сторону истца — в августе он аннулировал решение и выдачу предписания.

Что говорят владельцы «Ессентуков»

В письме генпрокурора речь идет о необходимости защитить интересы государства при объединении активов и создании на базе «Холдинг Аква» совместного предприятия с государственным участием, поясняет гендиректор «Холдинг Аква» Сергей Лобанов. По его словам, основной акционер «Аква Инвест» эту позицию поддерживает и работает с заинтересованными органами власти.

Процесс консолидации активов по производству минеральной воды, чтобы она не потеряла своих лечебных качеств, а рынок очистился от контрафакта, начался по инициативе руководства страны, напоминает Лобанов. Для защиты интересов государства «Холдинг Аква» предложил ряд механизмов. Речь идет о корпоративном договоре, своде полномочий совета директоров с правом вето у члена совета от КМКР по ключевым вопросам, а также дивидендной политике с правом решающего голоса у КМКР. Договор, по словам Лобанова, находится на рассмотрении у Росимущества, а все механизмы управления были изложены в документах, представленных в Минкавказа, Росимущество, Минфин и Минэкономразвития. РБК направил запрос в Росимущество.

Руководитель КМКР Евгений Левицкий заявил, что ему неизвестно о письме генпрокурора. По его словам, КМКР самостоятельно не принимает решений о консолидации своих активов с активами каких-либо других компаний, в том числе и с «Холдинг Аква», поскольку этот вопрос входит в компетенцию акционеров и находится на обсуждении в правительстве.

Представитель АФК «Система» сообщил, что компании о письме генпрокурора неизвестно. Давид Якобашвили отказался от комментариев. Связаться с Никитой Шашкиным не удалось.