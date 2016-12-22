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WSJ узнала об оценке Uber перед IPO в $120 млрд
Бизнес, 16:52
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WSJ узнала об оценке Uber перед IPO в $120 млрд
Сервис по поиску такси Uber предварительно оценили в $120 млрд, сообщает Wall Street Journal. Оценку компании перед публичным размещением акций проводили ведущие финансовые конгломераты — Goldman Sachs и Morgan Stanley
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Финансовые конгломераты Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley представили свои предложения по оценке Uber Technologies Inc., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. Такого рода предложения обычно готовятся банками перед тем, как компании нанимают их для проведения первичного публичного размещения своих акций (IPO).

По данным WSJ, они оценили Uber в $120 млрд, а само IPO может состояться уже в начале следующего года.

Таким образом сумма, в которую банки оценили стоимость компании, организующей перевозки с помощью частных водителей, может превысить ​рыночную капитализацию General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles вместе взятых, отмечает издание.

Рыночная капитализация Ford Motor сейчас достигает порядка $34,44 млрд, GM — $45,32 млрд, Fiat Chrysler Automobiles — $31,48 млрд.

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В сентябре газета Financial Times писала, что для проведения IPO Uber, вероятнее всего, выберет Morgan Stanley или Goldman Sachs.

По данным издания, на начало 2019 года также запланирован выход на IPO другой компании, открывшей сервис по поиске такси — компании Lyft. Таким образом, отмечала газета, обе компании будут соревноваться за внимание одних и тех же инвесторов.

В Lyft пока не приняли окончательного решения по поводу срока выхода на биржу, но уже наняли компанию Class V для подготовки к IPO, сообщала FT.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Uber , IPO , оценки , прокат автомобилей
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