FT назвала кандидатов Uber и Lyft для предстоящих IPO

Американский сервис по поиску такси Lyft может привлечь инвестбанки Credit Suisse и JP Morgan для выхода на IPO, его конкурент Uber вероятно обратится с той же целью к Morgan Stanley или Goldman Sachs, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, обе компании планируют выйти на IPO в 2019 году, но Lyft, скорее всего, сделает это раньше — в апреле—марте. За роль банка, который будет размещать акции на биржи, конкурируют JP Morgan и Credit Suisse.

В Lyft пока не приняли окончательного решения, но наняли компанию Class V для подготовки к IPO. Class V была основана Лизой Байер — инвестиционным банкиром, которая принимала участие в размещении акций Google в 2004 году.

Uber же, как ожидается, выйдет на IPO во второй половине 2019 года. Компания еще не начала переговоры о размещении акций с банками, но, скорее всего, обратится к Goldman Sachs или Morgan Stanley, с которыми сотрудничает давно, подчеркивает FT.

Газета отмечает, что, поскольку обе компании занимаются схожей деятельностью, на IPO они будут соревноваться за похожий круг инвесторов. Источники FT в двух сервисах считают, что Lyft находится в более выгодном положении, поскольку акции компании разместят раньше, тогда как результаты Uber на IPO будут сравнивать с показателями конкурента.

Чистая прибыль Uber в первом полугодии составила $5,4 млрд против $909 млн у Lyft, напоминает издание. Uber работает во многих странах, в том числе таких густонаселенных, как Индия, Lyft работает только в США и нескольких городах Канады.