«Росатом» назвал Севморпуть безопасным для танкеров без ледового класса

Двум танкерам неледового класса разрешили пройти по Севморпути для доставки нефти в Китай, пишет FT. В «Росатоме» заявили, что суда были тщательно проверены, их проход безопасен, а условия навигации летом и осенью улучшены

Северный морской путь (Севморпуть) безопасен для прохода танкеров, которые не имеют ледового класса, сообщили представители «Росатома» Financial Times.

В госкорпорации заявили, что «улучшенные условия навигации в летние и осенние месяцы позволяют безопасно эксплуатировать суда неледового класса».

«Росатом» добавил, что все суда были тщательно проверены, а вопросы экологии «всегда были и остаются главным приоритетом» компании.

Комментарий госкорпорации приведен в статье FT о том, что разрешение пройти по Севморпути получили первые суда неледового класса — нефтяные танкеры Leonid Loza и NS Bravo. Оба входят в состав флота ОАО «Новошип» (группа компаний «Совкомфлот»). В конце прошлй недели, пишет издание, танкеры вышли из Мурманска и направились в порты на востоке Китая, на борту каждого около 1 млн т нефти.

FT со ссылкой на экспертов в области судоходства отмечает, что танкеры не ледового класса «теоретически могут ходить по Северному морскому пути в сентябре и октябре, когда после теплых летних месяцев ледяной покров становится самым тонким»; однако, по их словам, все равно остаются риски потенциальной экологической катастрофы из-за непредсказуемых природных условий.

Москва стала чаще использовать Севморпуть на фоне западных санкций против российской нефти, отмечает FT. Россия переориентированась на азиатские рынки; чтобы добраться из порта Приморск на Балтийском море в Китай по Суэцкому каналу, нужно 45 дней. Использование Северного морского пути сокращает время в пути на 10 дней. По оценкам Виктора Катона, ведущего аналитика компании Kpler, Россия могла бы сэкономить около полумиллиона долларов за рейс на топливе.\

В одном из майских указов президент Владимир Путин поставил цель обеспечить к 2024 году перевозку по Севморпути 80 млн тонн грузов ежегодно. По итогам 2022 года грузопоток по Северному морскому пути за счет российских компаний вырос на 966 тыс. тонн. В целом объем перевезенных грузов по СМП в 2022 году составил 34,034 млн тонн, превысив целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», куратором которого является «Росатом», более чем на 2 млн тонн.

Накануне, 15 сентября, «Газпром» сообщил, что впервые поставил партию сжиженного природного газа по Северному морскому пути в Китай. Reuters со ссылкой на данные Refinitiv передавал, что газовоз «Великий Новгород» был загружен на заводе «Портовая СПГ» 14 августа.