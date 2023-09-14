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Производитель капель «Баю-Бай» решил обанкротить крупную сеть аптек

Производитель капель «Баю-бай» решил обанкротить сеть «Аптека от склада»
В Москве могут признать банкротом крупную аптечную сеть «Аптека от склада», насчитывающую почти 800 точек в 24 регионах страны. Заявление в арбитраж подал производитель БАД «Курортмедсервис». Но Сбербанк ищет для аптек инвестора
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Производитель биологически активных добавок «Курортмедсервис» (капли «Боровая матка», «Баю-бай» и другие) 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» и дистрибьютором лекарств. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел, к производству заявление еще не принято.

Детали иска в картотеке не раскрываются, но ранее, начиная с осени 2019 года, «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с «Годовалова» компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд постановил взыскать с «Годовалова» около 12 млн руб. Производителями спорных добавок при этом выступали сторонние организации.

РБК направил запросы в сеть «Аптека от склада» и дистрибьютору «Годовалов», на момент публикации на них не ответили. Указанные в базе СПАРК домены «Курортмедсервиса» не работают, связаться с компанией на момент публикации не удалось.

Чем известна «Аптека от склада»

Сеть дискаунтеров «Аптека от склада» — крупный игрок на российском розничном фармацевтическом рынке, ее точки, по собственным данным, представлены в 24 регионах, включая Москву. Компания, экономившая на наценках за счет небольших площадей и отсутствия открытой выкладки, была основана в 2009 году пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным.

По итогам второго полугодия 2023 года фармретейлер занимал 20-ю строчку в рейтинге крупнейших по обороту аптечных сетей аналитической компании DSM Group (указан как «Аптека-Таймер» — по одному из юрлиц компании, на его долю приходится 0,8% рынка). За отчетный период оборот составил 6,7 млрд руб. — на 4,5% меньше, чем годом ранее. При этом по количеству точек «Аптека от склада» является 14-м игроком на рынке (по данным DSM Group, у нее 799 точек). Для сравнения: у лидеров рейтинга, аптечных сетей «Ригла» и «Апрель», оборот за январь—июнь 2023 года составил 71,6 млрд и 55,3 млрд руб. соответственно (на их долю приходилось 8,5 и 6,6% рынка). По количеству аптек сеть «Апрель» опережала «Риглу» (у нее насчитывалось 6,3 тыс. точек, тогда как у «Риглы» — 3,9 тыс.).

Выручка ООО «Годовалов», которое управляет еще и дистрибьютором лекарств, в 2022 году, по данным бухгалтерской отчетности компании, составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб. Андрей Годовалов и Николай Шаврин выступают владельцами юрлица на паритетной основе. Шаврин от комментариев по иску «Курортмедсервиса» отказался.

Помимо «Курортмедсервиса», «Годовалов» может получить иск о банкротстве еще от одного контрагента — производителя медизделий «Еврокэп». О намерении обратиться в суд «Еврокэп» предупредил 12 сентября, следует из базы Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. Согласно картотеке арбитражных дел, «Годовалов» задолжал ему 1,6 млн руб. по договорам поставок.

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Всего же в 2023 году управляющее «Аптекой от склада» и дистрибьютором лекарств юрлицо стало ответчиком по 143 делам на общую сумму более 1,5 млрд руб. В числе крупнейших кредиторов компании — Сбербанк, задолженность перед которым составляет 183,7 млн руб. по договору кредита.

Сейчас Сбербанк ищет покупателя на бизнес компании среди крупных аптечных сетей, рассказал РБК источник в одной из компаний, получившей соответствующее предложение. По его словам, банк оценивает стоимость «Аптеки от склада» и ее дистрибьютора в 1,5–2 млрд руб. В пресс-службе Сбербанка РБК подтвердили, что банк заинтересован в «поиске вариантов урегулирования задолженности». Там отметили, что с крупнейшими кредиторами — поставщиками компании обсуждались «схемы, поддерживающие сеть поставок», а также «осуществлялся поиск интересантов или инвесторов». Но этот процесс еще не завершен, заключили в Сбербанке.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, найти покупателя на весь бизнес фармретейлера будет непросто. По его словам, никому из крупных игроков на рынке фармацевтической розницы дистрибьютор не нужен — они либо работают с федеральными поставщиками, либо входят в одну с ними группу, как, например, «Ригла» и дистрибьютор «Центр внедрения «Протек». Поэтому Шуляк полагает, что если дело действительно дойдет до банкротства «Годовалова», это коснется дистрибьютора, а аптечная сеть будет продана. Аналогичная ситуация была с фармкомпанией «Роста»: в 2017 году ее аптечную сеть приобрела группа «Эркафарм» (аптеки «Доктор Столетов», «Самсон-фарма», «Озерки»), а дистрибьютор, бывший в 2000-х годах одним из крупнейших игроков на рынке поставок лекарств, был признан банкротом два года спустя, напоминает Шуляк.

В последние годы крупных сделок на аптечном рынке практически не было. В 2021 году группа компаний «Катрен», куда входят одноименный дистрибьютор и сеть «Мелодия здоровья», начала процесс выкупа сети «Эркафарм», в которую тогда входило около 1 тыс. точек и которая задолжала кредиторам около 5 млрд руб. Сделка завершилась в 2023 году.

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Теги
Мария Котова Мария Котова
аптечная сеть лекарства фармацевтический рынок
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