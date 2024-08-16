Крупнейшая в мире нефтесервисная компания расширила присутствие в России

Гендиректор SLB заявил, что компания пока не приняла решения о том, следовать ли примеру своих конкурентов Baker Hughes и Halliburton и уходить с российского рынка. Выручка компании в России за прошлый год составила $1,6 млрд

Фото: slb.com

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) расширяет свое присутствие в России, хотя ее основные конкуренты ушли из страны, пишет Financial Times.

После ужесточения западных санкций об уходе из России объявили многие иностранные компании. Из «большой четверки» нефтесервисных компаний Россию покинули Halliburton и Baker Hughes. Weatherford, как и SLB, не ушла с российского рынка, но сократила свое участие, расторгнув некоторые контракты. Часть из них, по данным Reuters, достались SLB — сколько именно, не уточняется.

По данным FT, в прошлом году бизнес SLB в России принес ей $1,6 млрд, что составляет 5% от ее общей выручки в $33,1 млрд. В российском подразделении компании трудятся около 9 тыс. человек. На конец 2023 года SLB держала в России чистые активы на сумму $600 млн по балансовой стоимости. Reuters отмечает, что деятельность компании в России не нарушает западных санкций.

Компания еще не приняла решения об уходе с российского рынка, несмотря на давление Запада, сообщил FT ее гендиректор Оливье Ле Пёш.

«Когда мы примем решение, мы сделаем это публично, если это будет необходимо. Но сейчас решения еще нет», — сказал Ле Пёш, отвечая на соответствующий вопрос FT.

Глава SLB пояснил, что работающая в России команда «действует автономно и в какой-то степени находится за кулисами». «Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем наших людей», — подчеркнул он.

Топ-менеджер также напомнил, что с июля SLB ввела меры контроля «для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий» в Россию. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению возможностей страны разрабатывать некоторые из своих морских нефтяных месторождений. До этого компания также прекратила новые инвестиции и поставки своей продукции в Россию.