Крупнейшая в мире нефтесервисная компания расширила присутствие в России
Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) расширяет свое присутствие в России, хотя ее основные конкуренты ушли из страны, пишет Financial Times.
После ужесточения западных санкций об уходе из России объявили многие иностранные компании. Из «большой четверки» нефтесервисных компаний Россию покинули Halliburton и Baker Hughes. Weatherford, как и SLB, не ушла с российского рынка, но сократила свое участие, расторгнув некоторые контракты. Часть из них, по данным Reuters, достались SLB — сколько именно, не уточняется.
По данным FT, в прошлом году бизнес SLB в России принес ей $1,6 млрд, что составляет 5% от ее общей выручки в $33,1 млрд. В российском подразделении компании трудятся около 9 тыс. человек. На конец 2023 года SLB держала в России чистые активы на сумму $600 млн по балансовой стоимости. Reuters отмечает, что деятельность компании в России не нарушает западных санкций.
Компания еще не приняла решения об уходе с российского рынка, несмотря на давление Запада, сообщил FT ее гендиректор Оливье Ле Пёш.
«Когда мы примем решение, мы сделаем это публично, если это будет необходимо. Но сейчас решения еще нет», — сказал Ле Пёш, отвечая на соответствующий вопрос FT.
Глава SLB пояснил, что работающая в России команда «действует автономно и в какой-то степени находится за кулисами». «Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем наших людей», — подчеркнул он.
Топ-менеджер также напомнил, что с июля SLB ввела меры контроля «для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий» в Россию. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе приведет к ухудшению возможностей страны разрабатывать некоторые из своих морских нефтяных месторождений. До этого компания также прекратила новые инвестиции и поставки своей продукции в Россию.
Российский рынок нефтесервисных услуг демонстрировал стабильный рост вплоть до 2019 года, несмотря на значительные колебания цен на нефть. По данным «Яков и Партнеры» и Enerdata, с 2010 по 2019 год он вырос с $13,6 млрд до $20,1 млрд, а цены на нефть российской эталонной марки Urals колебались с $50 до $110 за баррель.
Но ахиллесовой пятой российского рынка является высокая консолидация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний, что препятствует дальнейшему полноценному развитию отрасли, отмечали эксперты в марте 2023 года. На весну прошлого года около 50% нефтесервисных услуг были сосредоточены у самих нефтегазовых компаний, 30% — у российских независимых подрядчиков, а еще 20% — у иностранцев (в том числе у SLB).
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