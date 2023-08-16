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В Индии заявили об обсуждении механизма взаиморасчетов в рублях

Индийский бизнес заявил об обсуждении механизма взаиморасчетов с Россией в рублях
Сюжет
Война санкций
Россия с весны прошлого года накопила большой профицит в торговле с Индией. Глава индийского бизнес-объединения сообщил, что правительство работает над проблемой
Фото: Rebecca Conway / Getty Images
Фото: Rebecca Conway / Getty Images

Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях, поскольку торговый дисбаланс между странами по-прежнему велик. Об этом заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш в рамках встречи с журналистами из стран G20.

«Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объем торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях», — сказал Динеш, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Конфедерация индийской промышленности (CII) — неправительственная торговая ассоциация со штаб-квартирой в Нью-Дели, основанная в 1895 году. CII насчитывает более 500 советов, комитетов, целевых групп и рабочих групп в компаниях, работающих в самых разных секторах индийской промышленности.

Россия с весны прошлого года накопила аномально большой профицит в торговле с Индией: за 2022-й он составил порядка $32 млрд (в 6,4 раза больше, чем в «досанкционном» 2021-м). В этом году тренд не изменился: в первом квартале поставки из России в Индию составили $14,9 млрд, тогда как из Индии — порядка $0,95 млрд. По оценке ЦБ, общий торговый баланс России по итогам первого квартала — $29 млрд, то есть только на Индию могла прийтись почти половина этого объема.

В то же время из объема $14,9 млрд только часть приходится на рупии. Расчеты в индийской валюте между странами ведутся с конца прошлого года, после того как несколько российских банков открыли в Индии специальные счета востро. Об открытии таких счетов, в частности, сообщали Сбербанк и ВТБ. Тем не менее основная часть расчетов между Россией и Индией происходит в других валютах, в том числе в долларах и евро, поэтому точно оценить объем выручки российских экспортеров, которая остается в Индии в рупиях, довольно сложно, отмечают эксперты.

«У нас нет твердых оценок масштаба этих остатков, а комментарии индийских властей говорят о том, что интерес российских резидентов к инвестициям в местные финансовые активы остается низким. Это говорит о том, что основная часть торговли по нефти и нефтепродуктам продолжает рассчитываться в твердых валютах — долларах, евро, дирхамах», — говорил экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

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В российском Минфине в мае говорили, что между двумя странами сложилось «продуктивное взаимодействие в части расчетов в национальных валютах». Министр иностранных дел Сергей Лавров в том же месяце заявил, что в индийских банках скопились «миллиарды рупий», полученных российскими экспортерами.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия рубли санкции Россия
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