«Индийская аномалия»: как теперь устроены внешнеторговые расчеты России

Лидерами по профициту торговли с Россией в 2022 году стали ЕС, Турция, Китай и Индия

Россия накопила в 2022 году аномальные торговые профициты с Евросоюзом, Турцией, Китаем, Индией. В каких валютах теперь ведутся расчеты с этими странами и в чем их сложности, разбирался РБК

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Россия с весны 2022 года накопила аномально большой профицит в торговле с Индией: за прошлый год он составил порядка $32 млрд (в 6,4 раза больше, чем в «досанкционном» 2021-м). В 2023 году этот сюжет продолжается: в первом квартале 2023 года поставки из России в Индию составили $14,9 млрд, тогда как поставки из Индии — менее $1 млрд. Профицит в пользу России по итогам квартала более чем в пять раз превысил сравнительный показатель за первый квартал 2022-го. Все эти данные — индийского Минторга (российские власти не раскрывают торговую статистику с конкретными странами).

Показатель лишь выражен в долларовом эквиваленте, однако валютная структура расчетов неизвестна. «Российско-индийская торговля показала в прошлом году некую аномалию, природа которой вполне понятна: российский экспорт нефти был существенно перенаправлен именно в эту страну», — сказал РБК директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Эксперты предупреждали, что российские экспортеры не заинтересованы в аккумулировании индийских рупий — из-за особенностей валютного регулирования конвертировать рупию практически невозможно, а наращивание поставок из Индии, которые можно было бы оплачивать теми же рупиями, неперспективно. В четверг, 4 мая, Reuters сообщил, что Россия и Индия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии. По данным одного из источников агентства, российской стороне хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах. Российско-индийская торговля в основном продолжает совершаться в долларах и лишь некоторая часть — в других валютах, включая дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), утверждает Reuters. «Между Россией и Индией сложилось продуктивное взаимодействие в части расчетов в национальных валютах», — ответили в пресс-службе Минфина на просьбу РБК прокомментировать информацию из статьи Reuters.

РБК изучил данные о торговых профицитах, которые сложились у России с другими странами, и попросил экспертов проанализировать особенности этих отношений.

В целом финансовые санкции против стран с профицитом торгового баланса не могут быть столь же эффективны, как против стран с дефицитом, отмечают аналитики вашингтонского Института международных финансов (IIF). В случае с Россией накопление иностранных активов (депозитов за рубежом) просто сместилось от подсанкционных банков к несанкционным, пишут они. «В итоге до тех пор, пока Россия зарабатывает много твердой валюты, она сохраняет ресурсы для импорта нужных ей товаров», — резюмируют эксперты в записке от 4 мая.

Кому и за какую валюту продает товары Россия

За прошлый год доля расчетов за экспорт из России в долларах США и евро сократилась, по данным ЦБ, почти вдвое — с 87% в январе 2022 года до 48% в декабре. Доля рубля в экспортных расчетах выросла за тот же период с 12 до 34%, юаня — с 0,5 до 16%.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял в конце апреля, что трансграничные расчеты в долларах у России сейчас практически отсутствуют, расчеты в евро также сходят на нет.

Крупнейшие торговые профициты у России сложились по итогам прошлого года со странами Евросоюза ($137,8 млрд), Турцией ($49,5 млрд), Китаем ($38 млрд), Индией ($31,8 млрд) и США ($13,3 млрд), следует из внешнеторговых данных этих стран, собранных РБК.

Картина существенно изменится по результатам 2023 года, предупреждает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Профицит с Европой значительно сократится за счет сокращения экспорта, который переориентируется на азиатское направление.

Основная часть прошлогоднего профицита в торговле с США и ЕС сформировалась в первом полугодии на фоне высоких цен на энергоносители, а затем эти профициты устойчиво сокращались, говорит автор телеграм-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова. «Так, в феврале 2023 года, по нашим оценкам из данных зеркальной статистики, торговый профицит России против США и ЕС в сумме составил около $2 млрд против более чем $15 млрд в месяц в марте—апреле 2022-го», — указывает она.

Хотя в целом структура валютных расчетов смещается в сторону юаня и рубля, существенная часть расчетов со странами ЕС все равно осуществляется в евро, с США — в долларах, говорит Кнобель. С Японией Россия рассчитывается, очевидно, в долларах. «С Турцией тоже, скорее всего, основная часть расчетов ведется в резервных валютах, но и доля рубля тоже немаленькая и растет», — считает эксперт.

Даже к концу 2022 года суммарный вес доллара и евро в российских расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что может свидетельствовать о сохранении расчетных рисков и рисков блокировки активов со стороны недружественных стран, предупреждал Центральный банк в апрельском обзоре финансового сектора.

Торговля с недружественными странами, вероятнее всего, по-прежнему в значительной степени ведется в долларах и евро, так как их совокупная доля на конец 2022 года составляла почти половину как в экспорте, так и в импорте России, солидарен ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко.

Со странами ЕАЭС расчеты ведутся преимущественно в рублях. Так, по словам инвестиционного консультанта ФГ «Финам» Тимура Нигматуллина, еще в начале 2022 года порядка 80% взаимной торговли Казахстана с Россией осуществлялось в рублях. В целом доля рубля в торговых расчетах со странами ЕАЭС увеличивается, констатирует Кнобель.

«Учитывая, что через эти страны активно идет реэкспорт товаров из недружественных стран, это немаловажно», — обращает внимание Гнидченко.

Может ли юань стать основной валютой торговых расчетов

Доля Китая в российском экспорте товаров, исходя из данных российской и китайской таможен, составила в прошлом году порядка 19%. Доля юаня в расчетах за российские поставки за рубеж при этом, по данным ЦБ, достигла 16%.

По мнению Кнобеля, это может говорить о том, что с третьими странами пока плохо удается наладить торговлю в юанях. «Эти страны готовы с нами торговать либо в резервных валютах, либо в своих национальных», — говорит эксперт.

Другого мнения придерживается Гнидченко. «Если взять за отправную точку заявление [президента] Владимира Путина о том, что две трети товарооборота с Китаем обслуживается в национальных валютах, и предположить, что рубль с юанем используются на паритетных началах (так уже происходит оплата за газ, на такую же схему переводят экспорт нефти, нефтепродуктов и угля), тогда только 6–7% экспорта России приходится на торговлю с Китаем в юанях и 9–10% — на торговлю с другими странами в юанях», — рассуждает он.

Это совсем грубая оценка, признает экономист, однако она показывает: «Мы можем просто не замечать уже сформировавшийся значительный объем торговли в юанях с третьими странами». Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Африки, Латинской Америки, говорил в марте 2023 года Путин.

Использование юаней в расчетах с третьими странами осложняется в том числе сохраняющимися ограничениями Китая на движение капитала, указывает Ахмедова. К данным ЦБ о доле расчетов в юанях она призывает относиться осторожно: так, в силу особенностей методики Банка России, если контракт по импорту в Россию предполагает платеж в юанях, то зачастую со счета клиента-импортера в обслуживающем банке будет списан рублевый эквивалент суммы в юанях, которая в дальнейшем будет конвертирована обслуживающим банком в юани. В статистике ЦБ эти расчеты будут учтены в рублях, а не в юанях, говорит эксперт.

Юань продемонстрировал впечатляющий прогресс в торговых расчетах России и имеет дальнейший потенциал роста, подчеркивает Донец. Доля Китая в торговле с Россией не является тут главным показателем, в юань могут уйти расчеты с другими дружественными контрагентами, говорит она. «Но для этого нужно учитывать политический аспект, потому что не все страны имеют такие экономические и политические отношения с Китаем, чтобы хотеть рассчитываться в юанях», — отмечает экономист. Но партнеры России из числа африканских или латиноамериканских стран, по ее словам, демонстрируют готовность вести расчеты в китайской валюте.

Почему многие контракты по-прежнему в долларах и евро

Торговые расчеты все больше переводятся в валюты дружественных стран, однако контракты часто остаются номинированы в долларах США и евро, указывает ЦБ в обзоре российского финансового сектора. Это может увеличивать валютные риски резидентов, отмечает регулятор.

Вероятно, доллары и евро как валюта контракта были установлены по уже заключенным ранее контрактам, поэтому участники не могут поменять ее в договоре на валюту платежа, что создает дополнительные валютные риски, считает Гнидченко. По его мнению, в будущем стороны будут стараться уходить от таких ситуаций.

В глобальной торговле валютой контракта в подавляющем большинстве случаев является доллар или евро, отмечает Кнобель. «Участники внешнеэкономической деятельности, где бы они ни находились, привязывают стоимость своей продукции к резервным валютам как наименее рисковым с точки зрения долгосрочного планирования. Расчеты могут вестись в рублях, но по курсу на день расчета или какую-то дату», — поясняет он. Это говорит о том, что подстраиваться к изменениям в торговле участники внешнеэкономической деятельности будут именно вследствие изменения мировых цен в долларах и евро, а не в национальных валютах, считает эксперт.

Сохранение доллара и евро в качестве валюты контрактов связано с расходами на хеджирование расчетов, полагает Нигматуллин: по валютам развивающихся стран оно либо недоступно, либо очень затратно. Сам перевод платежей в юани или другие нацвалюты даже при сохранении доллара или евро в контрактах помогает обезопасить сделку от санкций и избежать возможной блокировки средств, указывает он.

Почему индийская «аномалия» — скорее изолированный случай

Для крупных торговых партнеров России, за исключением Индии (и рупии), выбор их национальной валюты или любой другой не становится проблемой: есть или способы конвертации, или встречные торговые потоки (потенциальные или уже реализовавшиеся), объясняет автор телеграм-канала «Мои инвестиции» Родион Латыпов.

В случае с Индией ее поставки в Россию невелики ($2,9 млрд за 2022 год) и в основном сводятся к пищевой продукции, чаю, продуктам органической химии, лекарствам, определенному оборудованию.

«Если мы говорим о неконвертируемой валюте, нам нужна добрая воля с другой стороны, которая позволит компенсировать отсутствие ликвидного рынка устойчивыми двусторонними корреспондентскими отношениями. Если такой доброй воли нет, то будут возникать постоянные проблемы, как показывает опыт с рупиями», — говорит Донец. «По-видимому, складывается такой тренд, что выйти в какую-то крупную альтернативную валюту может быть более простым вариантом», — резюмирует она.

По данным Reuters, к расчетам между Россией и Индией приходится привлекать третьи стороны. «Платежи совершаются в третью страну, которая перенаправляет их или использует для взаимозачетов в своей торговле с Россией», — сообщил источник агентства, добавив, что таким образом, в частности, задействуется Китай.

Для полномасштабных взаимозачетов необходимы страны, с которыми у Индии была бы профицитная торговля, однако найти такие страны сложно, констатирует Латыпов. «Торговый баланс страны хронически дефицитен: в 2022/23 финансовом году (закончился в марте 2023-го) дефицит составил $122 млрд, а из крупных торговых партнеров внешняя торговля Индии была профицитна только против США (что вряд ли поможет в организации многосторонних расчетных механизмов с участием России)», — констатировал эксперт.