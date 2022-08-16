«ТочкаКола» и «Кола — и точка» — такие варианты названия для колы зарегистрировали в качестве товарного знака в сети ресторанов «Вкусно — и точка». При этом нового поставщика напитков пока не выбрали, сообщили РБК в сети

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой, следует из базы данных Роспатента.

Юридическое лицо сети ресторанов — ООО «Система ПБО» — подало заявки на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «ТочкаКола» в категории газированных напитков и товарного знака «Кидс Комбо», который проходит одновременно по категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. У предшественника «Вкусно — и точка» сети ресторанов «Макдоналдс» в меню был набор для детей с игрушкой Happy Meal.

В компании сообщили РБК, что действительно выбирают название для напитка, который придет на смену Coca-Cola. Сам напиток на замену популярной газировке в компании пока не выбрали, заявили в пресс-службе.

Накануне РБК сообщал, что сеть также зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и бургера «Биг Мак» — название «Айс де Люкс» для категории десертов и мороженого, а также заявки на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей. В компании РБК подтвердили, что это новые варианты названий «Макфлурри» и «Биг Мака».

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» работала в России с 1990 года. Компания, по собственным данным, была самым крупным налогоплательщиком в индустрии общественного питания, обеспечивая около 25% всех налоговых поступлений в отрасли. Она также считалась крупнейшим работодателем для молодежи в индустрии питания (около 60% работников компании — студенты).

О временной приостановке работы своих 850 ресторанов «Макдоналдс» объявил 8 марта, а в середине мая сообщил, что продаст весь российский бизнес «местному покупателю».

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Бизнес выкупил один из трех российских франчайзи сети — бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «ГиД», которое с 2015-го развивало сеть «Макдоналдс» в Сибири. На конец прошлого года в России работали 847 ресторанов сети, 25 из них под управлением компании Говора. Теперь бизнесмен развивает весь бизнес под новым брендом — «Вкусно — и точка».